Del sueño a la realidad: Explora el espacio en el Kennedy Space Center junto a astronautas

¿Te imaginas conocer a un astronauta? En el Kennedy Space Center Visitor Complex, esta experiencia es posible. Aquí podrás sumergirte en el mundo espacial y descubrir de cerca las últimas innovaciones en la exploración de la NASA, además de vivir una aventura inmersiva que te transportará más allá de la Tierra.

Si viajas a Florida, no puedes dejar de visitar este lugar ideal para toda la familia. Podrás participar en actividades que recrean un viaje a la Luna, juegos interactivos, más de 60 exhibiciones dinámicas y explorar el auténtico transbordador espacial Atlantis.

Por un costo adicional, el recorrido puede hacerse acompañado de un astronauta veterano, quien explicará cada sala y compartirá información sobre misiones recientes y futuras de la NASA. También aprenderás sobre los tres estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso) y observarás experimentos con nitrógeno líquido a través de presentaciones que prometen sorprenderte.

Podrás vivir el amanecer de la era espacial en compañía de astronautas pioneros, rodeado de artefactos originales. Además de estas experiencias, el Kennedy Space Center también ofrece contenido educativo fascinante, aquí podrás visitar en el Salón de la Fama, donde se honra a los héroes que marcaron la historia.

En Chat With An Astronaut, formarás parte de un grupo reducido, disfrutarás de un menú especial de degustación, podrás hacer preguntas a un verdadero astronauta, tomarte fotos y obtener su autógrafo.

Si te gusta la acción, también podrás presenciar un próximo lanzamiento desde la Zona Banana Creek, cercana al Apollo/Saturn V Center, o desde la Zona Atlantis North, ubicada junto al Atlantis.

¿Dónde está y cuánto cuesta la charla con astronautas?

Se encuentra en Merritt Island, muy cerca de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, Estados Unidos.

Desde Kissimmee, el trayecto en auto dura una hora con cuatro minutos; desde Jacksonville, unas 2 horas y 15 minutos, y aproximadamente 4 horas desde Miami.

La actividad “Charla con un Astronauta” ofrece una experiencia en un ambiente informal. Durante la sesión, los asistentes pueden degustar una selección de alimentos y bebidas mientras conversan con un astronauta de la NASA y le hacen preguntas directamente.

El costo es de $50 dólares para adultos (a partir de los 12 años) y $35 dólares para niños (de 3 a 11 años).