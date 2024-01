Gondava, el parque donde pagas para que un dinosaurio te coma

Comparte este contenido

Si alguna vez soñaste con caminar entre los dinosaurios, Gondava, el gran valle de los dinosaurios en Colombia, hará tus sueños realidad. No sólo, tienen una particular atracción donde uno de estos seres prehistóricos te come, ¿te atreves?

Gondava: paseo entre dinosaurios

Gondava, ubicado en el hermoso municipio de Sáchica en Boyacá, Colombia, es el primer parque temático de su tipo en el país. Con 34 hectáreas de pura aventura, este parque te sumerge en la era prehistórica con réplicas de dinosaurios a escala real. Desde el imponente Tyrannosaurus Rex hasta el majestuoso Triceratops, podrás maravillarte con estas criaturas extintas.

Más allá de ser un parque de entretenimiento, Gondava se esfuerza por educar a sus visitantes. Guiados por expertos en paleontología, los visitantes disfrutan de actividades interactivas que revelan la importancia de esta ciencia fascinante. Con un enfoque amable, estas experiencias están diseñadas para cautivar a toda la familia.

La ubicación estratégica cerca de Villa de Leyva, rica en fósiles del periodo cretácico, añade un toque auténtico a la experiencia. No solo encontrarás réplicas, sino también fósiles originales de criaturas como el Kronosaurus.

¿Cuánto cuesta Gondava?

El parque abre sus puertas a las 9:30 a.m. y cierra a las 4:15 p.m., siendo el último ingreso permitido a esa hora. Los costos varían según el día de la semana, con opciones de boletos que se ajustan a tu presupuesto, y que rondan los $100 pesos mexicanos. Para adquirir tus entradas, visita granvalle.com/visitas.

Es pet friendly

¿Amas a tus mascotas tanto como a los dinosaurios? En Gondava, las mascotas son bienvenidas. Experimenta un viaje épico a través del tiempo con tu valiente amigo de cuatro patas.

La atracción estrella: ¡un dinosaurio que se «come» a los visitantes!

Sin duda esta atracción es la que más ha llamado la atención en redes sociales como TikTok. Pues en los videos se alcanza a notar como un dinosaurio, para ser más exactos un Spinosaurus, come a una persona. Pero no te preocupes, se trata de un juego en el cual el visitante es atado con un arnés especial a la boca del gigante, para que después con movimientos controlados este cierra la boca sin alcanzar a lastimar a la persona, sin duda una experiencia totalmente imperdible. Ya que es una actividad adicional, podría tener un costo extra.

Gondava es más que un parque temático; es un viaje en el tiempo, una lección de historia y una experiencia que quedará grabada en tu memoria. No dudes en ir para conocer más de estos fascinantes seres.