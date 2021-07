Gana unas… ¡vacaciones de ensueño a bordo del Disney Wish!

Comparte este contenido











Así es. Si bien es una promoción disponible únicamente para residentes legales Estados Unidos y Canadá, se trata de una actividad mágica.

“Nuestro nuevo barco Disney Wish está a un año de su temporada inaugural, pero eso no significa que tengamos que esperar hasta el próximo verano para que los sueños se hagan realidad. Hoy, me emociona compartir que tú podrías estar entre los primeros en experimentar esta maravilla, donde los mundos fantásticos y los queridos personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars cobrarán vida como nunca antes”, mencionó Melanie Curtsinger, gerente de Relaciones Públicas de Disney Cruise Line.

Desde ya y hasta marzo de 2022, puedes participar para ganar una de las 50 vacaciones a bordo de este crucero sin igual. ¿Cómo? Haz estos tres sencillos pasos:

Síguenos por Facebook, Instagram y Twitter, y pon un recordatorio en tus calendarios, ¡porque se publicará una nueva oportunidad de intentarlo el primer día de cada mes! Elige o toma una foto respondiendo la pregunta del mes. Este julio fue “¿Qué es lo que más te emociona explorar a bordo del Disney Wish?” Publica tu foto y respuesta utilizando los hashtags #YearofWishes y #Sweepstakes.

¡Los afortunados ganadores serán seleccionados al azar cada mes para zarpar el 4 de junio de 2022!

Más información aquí.