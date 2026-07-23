3 joyas que resplandecen en el verano italiano

El verano italiano huele a limoneros, brisa salada y un espresso perfecto frente al mar. La temporada no solo promete sol, también escenarios perfectos que redefinen el mapa del lujo en el Mediterráneo. Según el último análisis de mercado de la agencia especializada FORA, el interés por la península se ha disparado, catapultando a tres destinos costeros a la cima de las tendencias globales.

Ya no se trata solo de salir, sino de sumergirse en la elegancia atemporal de la dolce vita, te invitamos a descubrirlos.

1. Portofino: El glamour de la Liguria muestra un impresionante aumento del 262 % interanual en intenciones de viaje, esta bahía de casas de colores vive un momento dorado.

Tesoros que debes incluir en tu itinerario:

Castello Brown : Una fortaleza del siglo XVI que exige una caminata de 15 a 20 minutos, premiada con jardines de ensueño y vistas panorámicas.

: Una fortaleza del siglo XVI que exige una caminata de 15 a 20 minutos, premiada con jardines de ensueño y vistas panorámicas. Iglesia de San Giorgio : Encaramada en la colina y alcanzable por la Salita San Giorgio, ofrece la mejor panorámica del puerto y sus aguas cristalinas.

: Encaramada en la colina y alcanzable por la Salita San Giorgio, ofrece la mejor panorámica del puerto y sus aguas cristalinas. La Piazzetta : El alma de Portofino, donde la buena mesa y el espectáculo de los yates atracando convierten el aperitivo en un ritual indispensable.

: El alma de Portofino, donde la buena mesa y el espectáculo de los yates atracando convierten el aperitivo en un ritual indispensable. San Fruttuoso di Camogli : Una abadía románica escondida en una cala secreta a la que solo se llega por mar o senderos panorámicos.

: Una abadía románica escondida en una cala secreta a la que solo se llega por mar o senderos panorámicos. Faro de Portofino: Un paseo escénico de 2.6 kilómetros que se recorre en unos 45 minutos rodeado del aroma a pino y jazmín.

Tip: Explore en barco la costa, las calas escondidas y las bahías circundantes, con la opción de visitar Santa Margherita Ligure, Rapallo y las Cinque Terre.

2. Amalfi: Historia y espectáculo costero mantienen su magnetismo intacto, ya que se reporta un crecimiento del 143 % interanual para este destino Patrimonio de la Humanidad.

Tesoros que debes incluir en tu itinerario:

Catedral de Sant’Andrea : Ofrece un espectáculo arquitectónico de estilo árabe-normando, accesible de 9:00 a 18:30 horas, cabe destacar que su escalinata es legendaria.

: Ofrece un espectáculo arquitectónico de estilo árabe-normando, accesible de 9:00 a 18:30 horas, cabe destacar que su escalinata es legendaria. Claustro del Paraíso : Un remanso de tranquilidad junto a la catedral, célebre por sus finas columnas y arcos de aire morisco.

: Un remanso de tranquilidad junto a la catedral, célebre por sus finas columnas y arcos de aire morisco. Museo del Papel : Ubicado en un molino histórico, permite descubrir el delicado proceso artesanal que dio fama mundial a la ciudad.

: Ubicado en un molino histórico, permite descubrir el delicado proceso artesanal que dio fama mundial a la ciudad. Playa libre de Piazza Duomo : El rincón ideal para sentir la frescura del mar Tirreno rodeado por imponentes paredes de roca.

: El rincón ideal para sentir la frescura del mar Tirreno rodeado por imponentes paredes de roca. Villa Rufolo: Situada en la vecina Ravello, esta villa del siglo XIII acoge del 4 de julio al 5 de septiembre de 2026 su famoso festival de música frente al horizonte marino.

Tip: Recorre los antiguos limoneros que son símbolo de la Costa Amalfitana y que se ubican en las terrazas.

3- Praiano: La calma exclusiva para los viajeros que huyen del bullicio y buscan autenticidad. Brilla con un repunte del 113 % interanual en las preferencias.

Tesoros que debes incluir en tu itinerario:

Marina di Praia : Una pintoresca bahía de guijarros con un centro de submarinismo en activo durante todo el año.

: Una pintoresca bahía de guijarros con un centro de submarinismo en activo durante todo el año. Iglesia de San Luca Evangelista : Es un fascinante templo barroco erigido en 1588 que cautiva por la delicadeza de sus suelos de mayólica del siglo XVIII.

: Es un fascinante templo barroco erigido en 1588 que cautiva por la delicadeza de sus suelos de mayólica del siglo XVIII. Santa Maria a Castro : Enclavado a 364 m de altura, este santuario regala vistas a frescos del siglo XV y una paz absoluta.

: Enclavado a 364 m de altura, este santuario regala vistas a frescos del siglo XV y una paz absoluta. Torre a Mare : La antigua torre de vigilancia medieval que evoca las historias de piratas sarracenos que cruzaban estos mares.

: La antigua torre de vigilancia medieval que evoca las historias de piratas sarracenos que cruzaban estos mares. El Belvedere: Un mirador estratégico para contemplar los atardeceres más espectaculares de la costa, con vistas directas a Positano y Capri.

Tip: Los senderos costeros que serpentean entre los acantilados ofrecen vistas inolvidables y un ambiente tranquilo.