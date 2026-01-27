Fast & Furious: Hollywood Drift, la nueva montaña rusa de Universal Orlando que llegará en 2027

Universal Orlando Resort confirmó una de sus apuestas más ambiciosas para los próximos años con Fast & Furious: Hollywood Drift, una montaña rusa al aire libre que se integrará a Universal Studios Florida en 2027. Esta nueva atracción marcará un cambio importante en el parque, ya que ocupará el lugar de la emblemática Hollywood Rip Ride Rockit, que dejará de operar como parte de esta renovación.

Fast & Furious: Hollywood Drift llevará a los visitantes directamente al universo de “Rápidos y Furiosos”, la exitosa franquicia de Universal Pictures. La experiencia se enfocará en la velocidad, la adrenalina y las maniobras extremas que caracterizan a la saga. Uno de los elementos centrales será la sensación de un drift de 360º, que permitirá a los pasajeros experimentar giros y desplazamientos a alta velocidad desde una perspectiva poco común en una montaña rusa tradicional.

El recorrido incluirá una subida repentina de 52 metros, equivalente a casi 17 pisos de altura, que ofrecerá vistas elevadas sobre los alrededores de Universal CityWalk antes de iniciar el descenso. Esta combinación de altura, velocidad y movimiento busca diferenciar a Fast & Furious: Hollywood Drift de otras atracciones del parque y posicionarla como una de las más intensas de Universal Orlando Resort.

Fast & Furious: Hollywood Drift representa crecimiento

La nueva montaña rusa se sumará a una colección de experiencias reconocidas a nivel internacional y refuerza la estrategia de crecimiento e innovación de Universal Destinations & Experiences. De forma paralela, Universal Studios Hollywood estrenará su propia versión de Fast & Furious: Hollywood Drift, lo que confirma la importancia global de este juego dentro del portafolio de la compañía.

Como parte de esta transición, Fast & Furious – Supercharged cerrará definitivamente en 2027 para dar paso a esta nueva propuesta. Universal adelantó que compartirá más detalles sobre el diseño, el recorrido y más en los próximos meses.

Para quienes planean futuros viajes a Orlando, esta montaña rusa se perfila como uno de los grandes estrenos de la década. La información actualizada y los avisos oficiales pueden consultarse en el sitio web de Universal Orlando Resort.