¡Entérate! Turkish Airlines lanza promociones desde México hacia Europa, Asia y Medio Oriente

Tras reforzar su presencia en Europa con un acuerdo reciente con Air Europa, Turkish Airlines fortalece ahora su posición en el mercado mexicano con nuevas ofertas que conectan al país con destinos clave en Europa, Asia y Medio Oriente.

La línea aérea lanzó su campaña “Sales Fest”, con tarifas promocionales para vuelos desde Ciudad de México y Cancún hacia Estambul y otras ciudades internacionales. La promoción estará disponible del 20 de octubre al 3 de noviembre de 2025, para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Entre las rutas destacadas y precios promocionales anunciados se encuentran:

Ciudad de México – Estambul (IST) desde $999 USD

Ciudad de México – Atenas (ATH) desde $849 USD

Ciudad de México – Nueva Delhi (DEL) desde $999 USD

Ciudad de México – Venecia (VCE) desde $849 USD

Ciudad de México – Beirut (BEY) desde $1 mil 099 USD

Ciudad de México – El Cairo (CAI) desde $1 mil 049 USD

“A través de tarifas atractivas y opciones flexibles, la aerolínea invita a los viajeros mexicanos a descubrir nuevos lugares y experiencias, disfrutando de su reconocida hospitalidad y servicio a bordo de clase mundial”, señaló Turkish Airlines en un comunicado.

Además, los pasajeros pueden beneficiarse del programa Stopover en Estambul, que ofrece una noche de hotel gratuita en un establecimiento de 4 estrellas para quienes viajan en clase Economy, y hasta dos noches en hotel boutique o de 5 estrellas para quienes vuelan en clase Business.