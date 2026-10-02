El Caribe, líder para el Spring Break 2027

Los universitarios ya tienen sus favoritos para el próximo año: Cancún, Cabo San Lucas, Punta Cana y Nassau van a la cabeza, según datos de STS Travel.

Cancún gana gracias al Grand Oasis Cancun, que ya concentra buena parte de las reservas de marzo. Cabo responde con el Riu Santa Fe, de más de mil 400 habitaciones, múltiples piscinas y fiestas temáticas.

En Punta Cana, los estudiantes se orientan a complejos como Riu República, Barceló Bávaro Palace y Occidental Caribe. En Nassau prefieren el Breezes Resort & Spa Bahamas, un todo incluido de 375 habitaciones con concursos, actividades de playa y actuaciones en vivo.

Las juveniles elecciones han elevado hasta en un 20 % la rentabilidad de las cadenas hoteleras respecto a temporadas previas.