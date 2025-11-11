¿Amas a Chewbacca?, aparecerá en el Life Day Celebration en Star Wars: Galaxy’s en Disneyland Park

¡Qué emoción! Si visitas Black Spire Outpost en Star Wars: Galaxy’s Edge, en Disneyland Park, podrás saludar y encontrarse con Chewbacca, mientras se celebra la antigua tradición wookiee del Life Day Celebration.

Durante estas fiestas, el personaje hará apariciones por las tardes, vestido con la tradicional túnica roja y con un brillante orbe del Life Day Celebration para que le tomes mil fotos.

Además, los visitantes podrán disfrutar en Batuu de una variedad de ofertas de alimentos y bebidas por tiempo limitado, entre las que se incluyen:

Kerkoiden Cold Hot Chocolate disponible en Kat Saka’s Kettle

Millaflower Toast – Oga’s Cantina

Kublag Curry – Docking Bay 7 Food and Cargo

Wookiee Ookiees – Milk Stand

¿Qué es el Life Day Celebration?

Festeja los valores y principios de la cultura wookiee, entre los que se incluyen la familia, la alegría y la armonía. Esta celebración se originó en Kashyyyk, el planeta natal de ellos, y hoy en día, de toda la galaxia, y que siguen conmemorando esta fecha.

Oga’s Cantina cambió la disponibilidad, ahora por orden de llegada con una fila de espera tradicional y ya no ofrece nuevas reservaciones. Visite DisneylandLatino.com para obtener más información.