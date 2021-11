Destinos para despedir el año

Comparte este contenido











By: @glamorocksa

Estamos a nada de despedir este año porque noviembre se va como agua, eh, y la luz al final del túnel se ve cada vez más brillante. Es cierto que estamos en una montaña rusa de restricciones porque esto aún no se ha controlado al 100 %, pero ya vamos mucho mejor que en marzo 2020, ¿no creen?

Y para ir pensando en el cierre de año, estas fechas decembrinas y sobre todo para recibir al 2022 como se merece, es que me puse a seleccionar para ustedes, algunos destinos para pasar esta temporada. Para mí el invierno implica la típica imagen de película de Navidad donde hay chocolate caliente, una chimenea y nieve afuera, porque no hay nada más bonito que cerrar el año de forma cozy.

Nueva York.

¿No extrañan esa cuenta regresiva que año con año se televisaba y donde veías a muchísimas personas celebrar en una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos? Pues yo sí, y mucho. Es algo que la pandemia nos quitó porque no podía haber tanta gente reunida el pasado año, pero espero con ansía que este 2021 lo despida mucha gente desde ahí, como se debe, festejando a lo grande. Así que por eso este es el primero en la lista.

Quebec.

Cualquier lugar de esta hermosa provincia canadiense es ideal para tener ese típico cuadro invernal de las películas, agréguenle que hablan francés, lo que le da un toque un poco más atractivo al asunto. Yo en especial elegiría Old Quebec porque ahí está el famoso Fairmont Le Chateau Frontenac inspirado en castillos europeos, por lo que es perfecto para ese chocolate caliente en época de frío, además la provincia donde está ubicado luce como cuento de hadas. ¡Ay… sería un sueño cerrar el año desde ahí!

Londres.

Perdón, pero este viene en la lista porque relaciono Navidad con Harry Potter y pues este destino no se queda corto. Y es que nada como una tarde-noche disfrutando del patinaje sobre hielo al aire libre, luces coloridas por doquier, música festiva, escaparates de las mejores tiendas llenos de souvenirs, ferias navideñas como la famosa Winter Wonderland de Hyde Park o visitar un tradicional pub inglés para beber una cerveza, ¿no lo creen?

París.

Esta capital es el ajonjolí de todos los moles, pero es que díganme ¿cuándo no es perfecta para visitar? La época de invierno no se queda atrás, primero las Galeries Lafayette tienen tradicionales adornos diferentes cada año y se lucen así que es algo que vale la pena ver, los mercados navideños parisinos son una belleza y eso todos lo sabemos, una caminata por la Torre Eiffel tampoco le cae mal a nadie nunca, unas crepes en Montmartre, la visita al Louvre o simplemente una caminata por esas hermosísimas calles de impresionante arquitectura y belleza que ofrece este destino…¡Llévenme por favor!

Japón.

Este es un must en cualquier época también ¿eh? Pero imagínense asistir a uno de sus famosos festivales, recorrer sus calles como Shibuya, saborear un delicioso y caliente ramen mientras ves a la gente pasar, y disfrutar un sake, tal cual escena sacada de algún anime, pasar un día entre baños termales en Shibu Onsen, maravillarte con la postal que te va a regalar el Monte Fuji o qué te parece esquiar en Nagano.

Islandia.

Lo más importante de un viaje a este país en fechas invernales sería tener la oportunidad de ver las auroras boreales, yo creo que ese evento natural es algo que está en la bucket list de casi todos los seres humanos. Imagina conocer el interior de una cueva de hielo natural o visitar la laguna glaciar de Jökulsárlón, obviamente el trineo de perros o tomar un baño en la Laguna Azul, esa foto iría directo al Instagram, eh.

Viena.

Además de las conocidas pistas de hielo y mercadillos navideños. Imagínate pasar una fría tarde en un colonial restaurante o cafetería disfrutando una taza caliente de tu bebida favorita y un delicioso Apfelstrudel… ¡hasta siento que me llegó el aroma sólo de pensarlo! O qué tal una tarde en un heuriger, esas tabernas tradicionales donde se comen delicias como el Schnitzel y un buen vino caliente, esa sensación de hogar la podemos encontrar sin duda aquí. Eso sí, no te olvides de visitar el Palacio Imperial de Hofburg ¡te va a encantar!

México.

Lo voy a agregar porque casi nunca lo tomo en cuenta y la verdad es que es un destino ideal para todo pero especialmente para el invierno, porque el clima no es terriblemente frío, es bastante soportable y hasta rico a veces. Porque se puede disfrutar del delicioso ponche, unos buñuelos y hasta un buen chocolate caliente oaxaqueño. Porque las calles más coloridas del mundo son las nuestras, sobre todo en épocas decembrinas y el ambiente tiene una sensación de familia y camaradería, que hace mucho más especial la temporada y eso sí, comienza la época de posadas y como eso no hay nada en este mundo.

Y sí, me faltaron destinos, pero muchos de ellos ya los he mencionado en otras ocasiones, y era hora de darle espacio a nuevos lugares ya que si de algo se va a tratar este fin de año y el próximo va a ser de viajar, viajar y viajar, todos tenemos ganas contenidas de lo que no hemos vivido estos últimos años y porque nos merecemos unos días de descanso y de regreso a la “normalidad” con todo y medidas, restricciones y nuevas imposiciones pero ya estamos más para allá que acá y eso es algo que debemos celebrar porque ¡vayan que han sido tiempos difíciles que jamás olvidaremos!