Desde Indonesia hasta Canadá: Lista de los hoteles mejor valorados del mundo en los Travelers’ Choice Awards

Hay lugares en el mundo que sobresalen por brindar paisajes singulares y una gastronomía variada; sin embargo, muy pocos consiguen distinguirse por proporcionar una atención al huésped sobresaliente que cumpla con todas las exigencias. Por ello, la plataforma de alojamiento TripAdvisor anunció a los ganadores de los premios Travelers’ Choice Awards Best of the Best (Lo Mejor de lo Mejor), donde resalta el listado de los hoteles mejor evaluados a nivel mundial.

Desde Indonesia hasta Canadá, el ranking contempla hospedajes que ofrecen un servicio excepcional, estancias confortables y vivencias en destinos de ensueño. ¿Quieres conocerlos? A continuación, te presentamos los siete mejores alojamientos para tu próxima estadía.

GH Universal Hotel

Ubicado en Bandung, Indonesia, el GH Universal Hotel sobresale por su arquitectura singular y su atmósfera cálida. El establecimiento dispone de habitaciones con colchones confortables y vistas panorámicas, además de servicios como hospedaje pet friendly y actividades infantiles, pensadas para familias que viajan con menores.

En el ámbito culinario, el recinto cuenta con distintas alternativas de menú en sus restaurantes, donde la atención es descrita como esmerada. Asimismo, los visitantes resaltan la agilidad en el check-in y su favorable relación calidad-precio.

El complejo también ofrece diversos espacios diseñados para la fotografía, lo que lo convierte en un sitio atractivo para quienes buscan capturar recuerdos durante su visita.

Hotel Colline de France

El Hotel Colline de France, ubicado en Gramado, Brasil, se encuentra en un entorno encantador que fusiona sofisticación y confort, brindando una vivencia de hospedaje de alto nivel con un ambiente cálido y distinguido.

Las habitaciones disponen de camas amplias y amenidades de la marca L’Occitane, mientras que la suite Imperial representa la alternativa más exclusiva.

Entre sus instalaciones destacan la alberca climatizada, spa, sauna, baño de vapor y gimnasio.

En el desayuno, los huéspedes disfrutan de música de piano en directo y vino espumoso de cortesía, detalles que refuerzan su propuesta de exclusividad y bienestar.

Hotel Sporting Family Hospitality

El Hotel Sporting Family Hospitality, en Livigno, Italia, destaca por sus interiores contemporáneos y habitaciones completamente equipadas, con camas confortables y espacios amplios que favorecen el reposo.

Ofrece vistas a la montaña y un parque acuático, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para viajes en familia. Además, cuenta con acceso directo a las pistas de esquí, ideal para los aficionados a este deporte.

Entre sus amenidades se incluyen piscina infinita, spa y gimnasio, así como un servicio reconocido por su cordialidad y hospitalidad.

Su restaurante sirve cocina de alta gama en un entorno con vistas privilegiadas, lo que complementa la experiencia de estancia.

Royal Lancaster London

El Royal Lancaster London, localizado en Londres, Reino Unido, resalta por su ubicación estratégica, panorámicas privilegiadas y habitaciones impecables, espaciosas y totalmente equipadas.

El servicio del alojamiento es altamente profesional, con un conserje atento y eficiente.

Su propuesta culinaria es de primer nivel, con servicio a la habitación rápido y muy bien valorado.

Además, el establecimiento implementa prácticas sostenibles y admite mascotas.

FivePine Lodge & Spa

El FivePine Lodge & Spa, en Hermanas, centro de Oregón, Oregón, es un refugio situado en un entorno boscoso que ofrece una experiencia de descanso y desconexión. Sus cabañas rústicas y el edificio principal están cuidadosamente decorados y cuentan con ropa de cama de alta gama.

El hospedaje incluye desayuno sin costo cada mañana, happy hour nocturno y servicio de renta de bicicletas para recorrer el poblado cercano.

Entre sus instalaciones destacan el spa, la piscina al aire libre, una sala de cine, una microcervecería y un gimnasio, lo que complementa una estancia enfocada en el bienestar y la relajación.

La Siesta Hoi An Resort & Spa

El La Siesta Hoi An Resort & Spa, ubicada en Hoi An, Vietnam, combina jardines frondosos con el encanto de un alojamiento boutique de estilo colonial.

Ofrece habitaciones amplias y bien diseñadas, algunas con terraza y bañera de hidromasaje al aire libre.

Entre sus instalaciones destacan cuatro albercas, spa, gimnasio, restaurantes y bares, además de servicios como traslado al aeropuerto y actividades incluidas.

Es reconocido por su atención sobresaliente y su ambiente relajado y sofisticado.

Abigail’s Hotel

El Abigail’s Hotel, localizado en la Isla de Vancouver, Canadá, es un alojamiento boutique solo para adultos situado cerca del puerto interior de Victoria, en una mansión de estilo Tudor de la década de 1930.

Cuenta con 30 habitaciones elegantes, equipadas con comodidades modernas como regaderas tipo lluvia y tinas de hidromasaje.

Ofrece desayuno gourmet sin costo y un servicio personalizado altamente apreciado.

Los huéspedes pueden relajarse en su biblioteca con chimenea o recorrer a pie las atracciones cercanas.