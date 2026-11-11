Descubre una sauna en un mercado navideño

Hay una postal que Helsinki repite cada invierno: la catedral blanca imponente, el mercado navideño a sus pies y una ciudad que abraza la oscuridad salpicada por la nieve. El mercado navideño Tuomaan Markkinat, abierto del 27 de noviembre al 22 de diciembre, es el corazón de esa escena.

El calor te abrazará

Sin embargo, este año cambiará ligeramente y se alejará de cualquier mercado navideño al ofrecer una sauna finlandesa tradicional de leña. Así es, podrás entrar en calor dentro de ella, mientras la temperatura afuera estará a bajo cero.

¿Suena ilógico? Para nada, recordemos que Finlandia es el país oficial de Papá Noel, según la Unión Europea, y la sauna ha sido denominada patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Así que sí es una grata sorpresa encontrar a ambos dentro de uno de los mercados navideños más fastuosos de Europa.

Tradición que se comparte

¿Sabías qué Finlandia tiene más de 3.2 millones de saunas para poco más de 5 millones de habitantes? Tomar sauna en Nochebuena, la joulusauna, es una costumbre que las familias practican desde hace siglos antes de la cena navideña.

De hecho, invitar a la sauna es la forma más cálida en que los finlandeses reciben a sus invitados. La experiencia en el mercado traslada esa hospitalidad al visitante, y por eso conviene reservar con antelación, ya que probablemente, se convertirá en uno de los espacios más solicitados.

Dos razones más para visitarlo

La primera: Prueba el platillo que causa furor cada año, nos referimos al Hittipuuro, el nombre más popular de las tradicionales gachas de arroz, que se cocinan a fuego lento con leche y se sirven con azúcar, canela y una nuez de mantequilla. Así que los vendedores tratan de recrear su propia receta y es probable que donde la fila sea más larga el sabor sea excepcional. No dudes en unirte a probarlos.

Pero, la propuesta gourmet, es aún más extensa y variada, ya que la mayoría de los puestos pertenecen a restaurantes locales, así que podrás deleitarte con otros sabores de temporada.

El segundo: A tan solo una manzana encontrarás una pista de patinaje sobre hielo, que rodeará la famosa estatua de Havis Amanda, uno de los sitios más icónicos de la ciudad. Seguro disfrutarás de patinar en ella. Aunque es importante mencionar que en la temporada invernal surgen varias de ellas por los barrios de Helsinki como

Así que esta puede ser tu primera parada para continuar con una vacaciones excepcionales, pues el aeropuerto de Helsinki brinda una gran conectividad, pero también posee una gran red de trenes nocturnos. Qué te parece si tu siguiente parada es Laponia, el hogar de Papá Noel.