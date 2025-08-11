Desafío Dalí, ¿qué ver en esta exposición en Puebla?

El Museo Internacional del Barroco en Puebla alberga Desafío Dalí, una exposición inmersiva dedicada al universo creativo de Salvador Dalí. Esta muestra ofrece más de 100 contenidos expositivos que permiten explorar la vida y obra del artista catalán a través de herramientas tecnológicas, piezas icónicas y recursos interactivos. La exposición cuenta con el respaldo de la Fundación Gala-Salvador Dalí, que avala la autenticidad de los contenidos presentados.

Se presenta en un espacio de 1 mil 200 metros cuadrados, dividido en seis áreas temáticas. Cada zona propone un recorrido distinto que guía al visitante por momentos clave en la vida del artista, desde su infancia y primeras influencias hasta sus obras más reconocidas del surrealismo. Esta exposición ha llegado a Puebla con una colección inédita que no se había exhibido antes en la ciudad.

La experiencia combina elementos visuales, sonoros y tecnológicos. Uno de los recursos más destacados es el uso de realidad virtual, que permite adentrarse en escenarios inspirados en la estética de Dalí. Además, los visitantes pueden llevar su propio celular y audífonos para escuchar un relato en audio que complementa la visita con contexto adicional.

¿Qué hacer en Desafío Dalí?

El recorrido es apto para todas las edades y se adapta a personas con movilidad reducida. La exposición busca acercar el legado de Salvador Dalí tanto a quienes conocen su obra como a quienes lo descubren por primera vez.

Cada una de las áreas ofrece una lectura distinta de su proceso creativo y permite al visitante tener una experiencia más completa que va más allá de observar cuadros colgados en una sala.

Entre las obras y temáticas presentes se encuentran referencias a sus relojes derretidos, figuras imposibles, retratos distorsionados y elementos oníricos. También hay espacios que explican su influencia en otras disciplinas como la escultura, el cine y la moda.

Desafío Dalí ofrece una alternativa cultural diferente en Puebla. Con esta muestra, el Museo Internacional del Barroco continúa posicionándose como uno de los recintos más activos en propuestas culturales y artísticas del país.

La exposición ya se encuentra abierta al público y las entradas pueden adquirirse en línea, eligiendo fecha y horario.

Para quienes buscan una actividad distinta durante su visita a Puebla, esta es una oportunidad para conocer más de cerca la obra de uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Estará hasta el 17 de septiembre, aprovecha los últimos días: https://eventos.ticketone.mx/eventperformances.asp?evt=535