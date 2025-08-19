De la idea a la obra: Metamorfosis, homenaje plástico y gráfico a Kafka llega a la CDMX

La muestra De la idea a la obra, Metamorfosis, Homenaje Plástico y Gráfico a Kafka abre sus puertas en la galería ICONOS, concluyendo así la travesía que inició en noviembre en Praga, República Checa, y que continuó en Viena y Berlín, donde recibió una cálida recepción del público.

¿Qué han en la expo sobre Kafka?

La exposición reúne 100 escarabajos sobre papel artístico profesional Arches Tourchon de 325 gramos, intervenidos en distintas disciplinas plásticas y gráficas por igual número de artistas de México, Francia, Estados Unidos y Chile. Cada obra fue realizada exprofeso para esta exposición y, en cada sede, el organizador y museógrafo Fernando Aroche monta una instalación que integra la muestra al contexto del arte contemporáneo y de los eventos globales realizados el año pasado con el mismo motivo.

Franz Kafka es uno de los escritores más influyentes en las artes, no solo en la filosofía y la literatura, sino también en cine, teatro, música, danza y, por supuesto, en las artes plásticas y visuales de los siglos XX y XXI.

De México a Europa y de vuelta: el arte itinerante de ÁREA 7

La organización principal de ÁREA 7, liderada por Fernando Aroche, ha producido exposiciones exitosas en Europa y México, como 100 Fridas para Frida, Picasso en la Memoria y Mosaicos para Dante, presentadas en ciudades como París, Madrid, Málaga, Roma, Florencia, Milán y Venecia, algunas en más de una ocasión, y que al regresar a México se presentan nuevamente.

Se trata de una iniciativa “de artistas para artistas”, que busca apoyar a los creadores participantes para fortalecer su currículum internacional con una organización profesional, según explica Aroche.

El próximo proyecto planeado por ÁREA 7 será un homenaje a Van Gogh en Ámsterdam, titulado Pasión, girasoles y noches estrelladas. El organizador puede ser contactado en Facebook bajo su nombre, Fernando Aroche Bello.

La exposición permanecerá abierta del 14 al 21 de agosto, de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y sábado de 10:00 a 16:00, en ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, ubicado en Av. Chapultepec 57, Centro Histórico, Ciudad de México. La entrada es libre.