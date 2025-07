Delta y Aeroméxico enfrentan posible retiro de inmunidad antimonopolio en Estados Unidos

Delta y Aeroméxico se encuentran en el centro de una controversia regulatoria tras el anuncio del Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés), que propuso retirar la inmunidad antimonopolio del Acuerdo de Colaboración Conjunta entre ambas aerolíneas. Esta medida surge como parte de una respuesta a lo que Estados Unidos considera incumplimientos por parte de México al acuerdo bilateral aéreo.

Joe Biden and Pete Buttigieg deliberately allowed Mexico to break our bilateral aviation agreement.

That ends today.

Let these actions serve as a warning to any country who thinks it can take advantage of the U.S., our carriers, and our market.

America First 🇺🇸

