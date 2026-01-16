Debes Viajar a Chequia en 2026: Michelin la incluye entre los destinos gastronómicos clave

Chequia se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos más atractivos para viajeros que buscan explorar nuevos sabores. La Guía Michelin, referente mundial en excelencia culinaria, incluyó este país entre los mejores lugares para visitar en 2026.

Según VisitCzechia, la guía gastronómica otorgó dos estrellas a un único restaurante checo, mientras que otros ocho recibieron una estrella MICHELIN cada uno. Además, cuatro establecimientos obtuvieron estrellas verdes, 18 fueron reconocidos con el Bib Gourmand, fortaleciendo la reputación de la República Checa como un lugar culinario imperdible.

En INVERTOUR te mostramos los mejores locales de la República Checa. ¡Toma nota!

Restaurantes galardonados con estrellas Michelin

Uno de los imperdibles es Papilio, ubicado en Vysoký Újezd, en pleno bosque de Brdy, cerca del campo de golf Albatross y a solo 20 minutos de Praga. El chef Jan Knedla y su equipo fueron distinguidos con dos estrellas MICHELIN.

Situado en las antiguas caballerizas del castillo, con un impresionante techo abovedado, este elegante establecimiento de cocina abierta ofrece menús degustación acompañados de vinos y tés seleccionados.

Ocho sitios checos también recibieron una estrella MICHELIN, seis de ellos por primera vez. Entre los más destacados están:

ESSENS, en Hlohovec, cerca de Břeclav, dentro del complejo hotelero CHATEAU DE FRONTIER, en la zona Lednice-Valtice, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Entrée, en Olomouc, con cocina abierta y un concepto innovador.

La Villa, en Zlín, que combina la cocina francesa y checa de manera sofisticada.

En Praga, los recién llegados incluyen:

LEVITATE, que fusiona ingredientes locales con especias asiáticas y toques nórdicos.

Casa De Carli, especializada en alta cocina italiana.

Štangl, moderno y contemporáneo.

Por su parte, Field y La Degustation Bohême Bourgeoise mantuvieron sus estrellas MICHELIN, consolidando a Praga como un referente culinario internacional.

Cuatro estrellas verdes en Chequia

La Estrella Verde distingue a los restaurantes que destacan por su enfoque sostenible y que han impresionado al equipo de inspección con prácticas innovadoras que contribuyen al futuro de la gastronomía. En Chequia, cuatro establecimientos recibieron este reconocimiento por sus conceptos pioneros:

Dvůr Perlová voda

Budyně nad Ohří

LEAF

Štangl en Praga

Sůl a Řepa en Strakonice

18 Bib Gourmand en Chequia

Estos locales conservaron el MICHELIN Bib Gourmand, que premia la excelente relación calidad-precio: Dejvická 34, Na Kopci y The Eatery. Entre los 15 nuevos galardonados se encuentran Šupina a Šupinka en Třeboň y Bar ATELIER & Bistro en Brno. También destacan Long Story Short Eatery & Bakery en Olomouc, un bistró moderno con platos para compartir; MIURA, en el complejo de golf de Čeladná; y Výčep, en Praga.

Todos los nuevos seleccionados para MICHELIN Bib Gourmand son:

Brno: Bar ATELIER & Bistro, Valoria

Budyně nad Ohří: Dvůr Perlová voda

Čeladná: MIURA

Hradec Králové: Šatlava

Litomyšl: Bohém

Olomouc: Long Story Short Eatery & Bakery

Plzeň: Štipec

Praga: Alma, U Kalendů, U Matěje, Výčep

Šumperk: Perk Restaurant

Tábor: Goldie

Třeboň: Šupina a Šupinka

Con esta amplia oferta gastronómica, Chequia demuestra que no solo es un destino rico en historia y cultura, sino también un verdadero paraíso para los amantes de la buena mesa.