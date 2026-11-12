De México a Grecia y de regreso a casa: una trayectoria construida con pasión, aprendizaje y grandes amistades

por Sol Silva

Mi historia en el turismo comenzó en 1998, cuando tuve la fortuna de iniciar mi carrera junto a mi gran maestra, Angelina Cavazos Valencia, en Nawas Internacional. Angelina no solo me enseñó los fundamentos de esta maravillosa industria; también se convirtió en una de mis mejores amigas, una relación que conservo con enorme cariño hasta el día de hoy. Sin duda, hay personas que dejan huella en nuestra vida profesional y personal, y es una de ellas.

En 2001, la vida me llevó a Grecia, un país que se convertiría en mi segundo hogar y en uno de los capítulos más importantes de mi trayectoria. Llegué para comenzar una nueva etapa personal y profesional, sin imaginar cuánto transformaría mi vida.

Aprender griego desde cero, enfrentarme a un alfabeto diferente y dominar una gramática y una pronunciación completamente nuevas fue un reto enorme. Sin embargo, también fue una de las vivencias que más me ayudaron a crecer, a confiar en mí misma y a saber que somos capaces de superar desafíos que, en un principio, parecen imposibles.

Durante 10 años tuve la oportunidad de vivir en Grecia y trabajar con uno de los grandes DMC de ahí. Mi recorrido profesional inició como transferista en el aeropuerto; posteriormente, pasé al departamento de grupos en oficina y, más adelante, tuve la oportunidad de acompañar a grupos e incentivos. Cada etapa me permitió conocer diferentes perfiles de clientes, comprender sus necesidades y descubrir, desde distintas perspectivas, el funcionamiento de esta apasionante industria.

Para mí, queridos amigos de INVERTOUR MEDIA, aquellos años representaron una verdadera escuela de vida. Aprendí sobre el sitio, el negocio turístico y, sobre todo, la importancia de las relaciones humanas para construir una carrera sólida y duradera.

SS Travel Representative: el sueño de emprender

En 2011 tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida: regresar a México y dejar atrás Grecia, un país al que siempre consideraré mi segunda casa. Me llevaba conmigo 10 años de experiencias, aprendizajes y amistades entrañables, además de un profundo agradecimiento por la calidez con la que fui recibida.

Déjenme contarles que ese mismo año nació SS Travel Representative, un proyecto que representó el inicio de una nueva etapa como empresaria y representante de destinos internacionales en México.

Desde entonces, he tenido el privilegio de construir relaciones profesionales de largo plazo con empresas que hoy son parte fundamental de mi trayectoria. Galaxia Group, con Egipto y los Emiratos Árabes Unidos; Adviser Travel, con Jordania y Omán; Focus, con China, y Hellenic Travelwork, con Grecia, forman parte de esta gran familia profesional que he tenido la fortuna de representar a lo largo de los años.

Cada una de estas empresas representa mucho más que un lugar o una relación comercial. Detrás de cada proyecto hay personas, equipos de trabajo, confianza, compromiso y objetivos compartidos. Por eso, valoro profundamente el poder crecer junto an mis socios y acompañarlos en el desarrollo de sus mercados.

Compartir el mundo a través del conocimiento

Mi labor no se limita a representar destinos en México. También he tenido la oportunidad de viajar y trabajar con profesionales del turismo en países como Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Bolivia, entre otros mercados de Latinoamérica.

Una de las partes más gratificantes de mi trabajo es capacitar a los agentes de viajes, compartir las maravillas de cada zona y brindarles las herramientas necesarias para transmitir ese conocimiento a sus clientes. Porque vender un viaje no consiste únicamente en ofrecer un itinerario o una tarifa: significa inspirar, despertar la curiosidad y ayudar a que otras personas cumplan sus sueños.

A lo largo de estos años he recibido muestras de cariño, apoyo y confianza de los propietarios de las empresas que represento, así como de los directivos, compradores y equipos de las grandes operadoras mayoristas. A todos ellos les guardo un agradecimiento sincero. Las relaciones que se construyen con respeto, profesionalismo y amistad son, para mí, uno de los mayores tesoros de esta industria.

Hoy miro hacia atrás y me siento afortunada por el camino recorrido: desde mis primeros pasos en México, pasando por los años que viví en Grecia, hasta la consolidación de SS Travel Representative. Cada etapa ha dejado una enseñanza y cada persona ha contribuido, de alguna manera, a construir la profesional que soy hoy.

Si algo he aprendido durante todos estos años es que el turismo va mucho más allá de los viajes. Es una industria que une culturas, crea oportunidades, genera amistades y nos permite descubrir el mundo a través de los ojos de los demás.

Gracias a todas las personas y empresas que han sido parte de esta historia, por su confianza, por su amistad y por seguir compartiendo conmigo esta maravillosa aventura.

¡Que viva el turismo, que viva el mundo de los viajes y que nunca dejemos de cumplir sueños!