CWW Mayo 2026

Entrados ya en el segundo trimestre –y medio- del año, en CWW seguimos impulsando el interés en los destinos que nos inspiran e invitan a viajar. Tanto con nuestros amigos de la industria como de los medios, mantenemos una comunicación constante y proactiva que nos ayuda a continuar presentes en la preferencia de nuestros amigos. Seguimos viajando y creciendo. Continuamos disfrutando.

Arizona: Get your Kicks on Route 66

En Arizona metemos el pie en el acelerador para seguir contando historias sobre el Centenario de la Histórica Ruta 66. Y, así, nos fuimos a recorrerla de este a oeste por el tramo más largo y mejor conservado de la Ruta Madre, claro, en Arizona. A la semana, mandamos a nuestro amigo influencer, Suriel Hernández a unirse a un grupo de creadores de contenido de distintas partes del mundo a hacer el mismo recorrido, pero de oeste a este; entre Kingman y el Parque Nacional del Bosque Petrificado… y al revés.

Bonjour Quebec: segmento de Lujo

Asistimos en The Best of NAO Travel junto a nuestro partner Montréal, en un desayuno exclusivo con más de 135 agentes de lujo. Esta acción permitió posicionar la oferta de Quebec dentro del portafolio premium del operador. Se fortaleció la visibilidad del sitio y su propuesta diferencial. Como resultado, se incrementó el interés comercial hacia sus principales experiencias.

CBX fortalece su presencia en el trade

Apoyamos la participación de Cross Border Express en la 50ª edición del Tianguis Turístico en Acapulco, donde se promovieron las ventajas y facilidades del CBX ante más de 700 compradores. Esta presencia eforzó el posicionamiento del cruce fronterizo como una solución clave para optimizar la conectividad aérea entre México y Estados Unidos.

Costa Rica: retorno estratégico

Costa Rica estuvo en la 50ª edición del Tianguis Turístico México en Acapulco, con presencia en el pabellón internacional, donde sostuvo reuniones clave con aliados de la industria. El evento contó con la participación del gerente general del ICT, Alberto López, destacando la relevancia del mercado mexicano para Costa Rica. Además, con la finalidad de promover nuestra nueva ruta Monterrey – San José, dentro de las acciones en conjunto con VIVA, coordinamos un FAM en donde nos acompañaron influencers de la región para conocer un poco más de la Pura Vida.

Experience Kissimmee estará conectado con el bajío mexicano

Como parte de las acciones de promoción y conexión con el mercado mexicano, Volaris anunció su nueva ruta desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro al Aeropuerto Internacional de Orlando. De esta manera, el corazón de Florida estará más cerca del bajío mexicano y acercando a más familias con los atractivos naturales y de entretenimiento con calidad mundial.

Houston en acción: experiencias que conectan

Durante marzo, tomamos parte en el Houston Livestock Show and Rodeo junto a agentes de viajes y tour operadores, ofreciendo una inmersión directa en uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad. Además, formamos parte de The Best of NAO Travel Collection con una exposición interactiva diseñada para inspirar y capacitar a los agentes. Estuvimos presentes en TurEXPO, donde promovimos la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el rol clave de Houston como sede. Complementamos estas acciones con una activación estratégica en colaboración con Treasure Travel, entre otras iniciativas enfocadas en seguir impulsando la demanda hacia el destino.

También reforzamos la promoción de Houston a través de una estrategia de relaciones públicas enfocada en dos de sus eventos más emblemáticos: el Mundial de Béisbol y el reconocido Rodeo de Houston, capitalizando el interés del mercado mexicano por el deporte, el entretenimiento y las experiencias únicas de la ciudad a través de comunicados y viajes con varios medios.

Visit Salt Lake: Fortalece su Presencia en el Mercado Mexicano

Realizamos la primera misión de ventas de Visit Salt Lake en México junto a partners clave del destino. A través de un marketplace con 15 operadores estratégicos, impulsamos el desarrollo y posicionamiento en el mercado mexicano. La jornada cerró con un cóctel de networking que consolidó relaciones comerciales. Se generaron oportunidades concretas para el crecimiento y promoción continua del lugar.