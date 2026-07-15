CWW Julio 2026

Durante el periodo, Visit Arizona participó en IPW 2026, la principal feria turística internacional de Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con operadores, medios y socios estratégicos para fortalecer la promoción del destino. Además,

se llevaron a cabo capacitaciones derivadas de la misión de MLB Spring Training, una de las experiencias deportivas más emblemáticas de Arizona. Estas acciones permitieron destacar la diversidad de atractivos que brinda el estado, desde eventos deportivos de talla internacional hasta vivencias al aire libre, rutas escénicas y maravillas naturales como el Gran Cañón.

Participamos en Rendez-vous Canada en Toronto, fortaleciendo vínculos con los principales operadores turísticos mexicanos y ampliando su red de contactos con nuevas agencias de lujo. En el marco del evento se impulsaron oportunidades de negocio estratégicas para 2026 y se promovieron las experiencias de otoño e invierno de la provincia, reafirmando el interés del mercado mexicano por este lugar canadiense.

Continúa consolidándose como la forma más rápida, cómoda y eficiente para que los viajeros crucen entre Tijuana y San Diego, evitando las largas filas en la garita y optimizando su vivencia de viaje. Además de la conectividad y facilidad que ofrece, los pasajeros pueden acceder a beneficios exclusivos como descuentos de hasta 60 % en entradas a SeaWorld San Diego, permitiéndoles complementar su viaje con una de las atracciones más icónicas del sur de California. Una excelente oportunidad para que los agentes de viajes agreguen mayor valor a sus clientes y enriquezcan sus itinerarios con experiencias únicas para toda la familia.

La Pura Vida continúa conquistando nuevos espacios en México y el mundo. Desde IMEX Frankfurt, donde acercamos a 25 meeting planners al segmento MICE de Esencial Costa Rica, hasta Monterrey, con un Wellness Lab junto a Regio Operadora y un desayuno presentación que reunió a 205 agentes de viajes y medios locales para promover el vuelo directo de Viva hacia San José. Asimismo, en el marco de Expotur 2026, recibimos a medios de comunicación y operadores estratégicos mexicanos para que conocieran de primera mano la diversidad del lugar y fortalecieran alianzas comerciales. Estas acciones, sumadas a capacitaciones y presentaciones en distintas ciudades del país, continúan posicionando a Costa Rica como un destino de naturaleza, bienestar y vivencias auténticas para el viajero mexicano.

Siguiendo los esfuerzos de promoción en la nación, hemos estado bastante activos con distintos roadshows y entrenamientos a agentes de todo el país. En la zona de Jalisco y norte con Regio Operadora, en la zona bajío con Infocenter y con Mega Travel fue roadshow Estado de México, CDMX y Morelia para impulsar la temporada de fin de año.

Continúa fortaleciendo su presencia en el mercado mexicano mediante acciones comerciales y promocionales vinculadas al Mundial FIFA 2026. Entre mayo y julio participó en IPW 2026, el principal evento turístico de Estados Unidos. Durante el encuentro, sostuvo reuniones con operadores turísticos mexicanos para impulsar nuevas oportunidades de negocio. Organizamos un exclusivo viaje de familiarización enfocado en el segmento de lujo.