CWW julio 2024

Comparte este contenido

A todos nuestros amigos agentes de viajes, en nombre del equipo CWW México y todos los que han tenido el privilegio de contar con su orientación y experiencia, ¡gracias! Su dedicación y conocimientos hacen del mundo un lugar más accesible y emocionante para todos.

¡Feliz día a todos los agentes de viajes!

Arizona



En mayo tuvimos un webinar con Juliá Tours, con más de 30 agentes de Zafiro Tours sobre las novedades del estado del Gran Cañón. Posteriormente, nos fuimos a Cancún para participar en The Best of NAO Travel Collection, en donde junto con el resto de los destinos de CWW, ofrecimos un desayuno para 120 agentes de viajes y, de regreso a la CDMX, conocimos la nueva oficina de Regio Operadora y capacitamos a su equipo de ventas. En el lado de RP, nos fuimos con tres medios de estilo de vida y viajes a compartir algo de wellness y lujo en Sedona y Scottsdale, del 3 al 9 de junio.

Costa Rica Costa Rica

Del 10 al 16 de junio, se llevó a cabo el primer FAM de incentivo para las agencias de viajes que más vendieron Costa Rica entre noviembre 2023 y abril 2024; este evento, resultado del esfuerzo conjunto entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y diversos agentes en México, sirvió para que los ganadores experimentaran de primera mano la belleza natural y la vasta cultura tica, y conocer en persona sus distintas ofertas turísticas.

Experience Kissimmee

En sinergia con Visit Orlando y Universal Orlando Resort, dimos capacitación a 100 agentes de viajes de la CDMX, a quienes también invitamos a disfrutar la proyección de una película de los estudios DreamWorks, en la que se hace alusión a la nueva tierra temática que este verano estrenó en Universal Studios.

El pasado 3 de julio se inauguró el nuevo vuelo directo de Viva Aerobus entre Mérida y el Aeropuerto Internacional de Orlando, que se suma al de Monterrey inaugurado en mayo pasado. Así, el Corazón de Florida estará más conectado con los viajeros mexicanos que deseen vacacionar en Kissimmee y alrededores.

Houston Houston

En compañía de medios, influencers y socios comerciales, gozamos el partido de Copa América entre México y Jamaica en el NRG Stadium, considerado el estadio más versátil de Norteamérica, por ser sede de partidos de fútbol soccer, americano, conciertos e incluso el rodeo y en el que destaca su impresionante techo retráctil.

Siguelas actividades deportivas de esta temporada y más en HolaHouston.com.

Cross Border Xpress Cross Border Xpress

Damos la bienvenida a CBX a Eduardo Schutte, quien se integró al equipo en junio como su nuevo director Comercial.

Cuenta con amplia experiencia en la industria de viajes y hospitalidad y como jefe en las áreas de distribución, mercadotecnia, planeación estratégica y ventas, que desarrolló en compañías líderes en el sector turístico como Grupo Posadas, Blackstone, Hilton y Amadeus.

Quebec Quebec

Estuvimos presentes en “Rendez-Vous 2024” para crear oportunidades con más de 14 tour operadores nacionales. Junto a nuestros amigos de las Laurentidas, atendimos a más de 800 agentes de viaje en Expo ARLAG y, posteriormente, tuvimos dos webinars con nuestros amigos de Travel Shop, Mundo Joven, Grupo Mexjal y Princess Cruises sobre nuevas vivencias y actividades en la provincia, así como sobre la conectividad.

Illinois Illinois

Concluimos nuestro primer FAM Trip del año con medios. El viaje incluyó diversos spots del estado y de Chicago, como visitas a Camp Aramoni, Morton Arboretum, Starved Rock State Park y a la August Hill Winery. También asistimos a un partido de los Cubs de Chicago, así como a nuevos restaurantes como Michael Jordan’s Steakhouse y Oak Brook. Por supuesto, el tradicional shopping no podía faltar, por lo que nos fuimos a Chicago Fashion Outlets.