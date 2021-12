CWW diciembre

Comparte este contenido











CWW

Nos da mucho gusto formar parte del esfuerzo para reactivar y relanzar la industria de reuniones. Como socio oficial de IMEX Group, nos fuimos del 8 al 11 de noviembre con 20 de los compradores más grandes del país a Las Vegas, Nevada para participar en IMEX America, la feria de la industria de reuniones más importante del continente.

ARIZONA

Cerramos el año calendario –que es la mitad del año fiscal de Arizona- a tambor batiente. Atendimos la invitación para participar en el 7° Festival del Chef Sonora 21, del 16 al 18 de noviembre, al que asistieron más de 5 mil hermosillenses, muchos de los cuales expresaron su interés en el estado del Gran Cañón.

A la vez, llevamos a cabo una “mini misión” en la capital sonorense, donde tuvimos encuentros con medios, influencers, operadores, agentes de viajes, empresarios y consumidores, al mismo tiempo que confirmamos la gran colaboración que existe con los amigos de Vamos a Tucson, en la promoción del destino.

Por último, del 1 al 6 de diciembre se llevó a cabo la segunda Reverse Sales Mission de Arizona, en la que, en colaboración con Volaris, nos fuimos con cuatro medios y tres operadores a conocer el Sur del estado.

ESENCIAL COSTA RICA

Se presentó oficialmente al consumidor en el Festival de Música Trópico 2021, donde se contó con un photo opportunity para que el público asistente se tomara su mejor foto y compartiera en redes con el hashtag #MeUrgeCostaRica.

Las más creativas participaron para ganarse un viaje para dos personas al país del Pura Vida, con los vuelos patrocinados por Avianca. Los premiados podrás verlos en el instagram de @cwwmx y esto es tan solo una probadita de lo que viene para el 2022.

EXPERIENCE KISSIMMEE

Si bien Kissimmee es un destino perfecto para visitar en cualquier época del año, hacerlo para celebrar las festividades decembrinas es sin duda una idea perfecta. Te recomendamos hospedarte en una de las más de 50 mil casas vacacionales, donde podrás solicitar el servicio de decoración; lo único que necesitarás es viajar con espíritu navideño y disfrutar unas vacaciones inolvidables.

Olvídate de preparar la cena navideña, ya que también será posible solicitar un chef a domicilio. Será un must visitar los parques temáticos llenos de magia y recorrer los diversos atractivos al aire libre en la zona central de la Florida. Planifica tus vacaciones soñadas con Dream Destinations (ddmexico.com/experience-kissimmee).

CRUISE AMERICA

Viajar en un RV en invierno es una opción garantizada, tanto por los increíbles paisajes que encontrarás en tu camino, como por las miles de experiencias que podrás vivir a bajas temperaturas. Sin embargo, es preciso conocer las previsiones meteorológicas, considerar el uso de calefacción, cocinar dentro de tu casa rodante y llevar equipo de emergencia para lograr una aventura inolvidable. Conoce los destinos que podrás visitar durante esta mágica estación del año con PE-TRA Operadora.

CROSS BORDER XPRESS

¡CBX te espera con los brazos abiertos! Este mes, empezó con la noticia más esperada del año, las fronteras terrestres de EE.UU. han sido abiertas. Esto conllevó la realización de diversas actividades, como webinars con las Operadoras Sierra Madre y Record Vacation, además de una rueda de prensa virtual con los principales medios de comunicación del país, por ejemplo, en “Charlas con Germán Figaredo” por Radio Fórmula. Todo esto, de la mano de Jorge Goytortúa, quien nos acompañó a anunciar las novedades, así como los requisitos y vacunas aceptadas para el cruce por CBX. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar enterado de todas las actualizaciones que tenemos para ti: @crossborderxpress.

HOUSTON

Recomendaciones para pasar las festividades en Houston: Grand Galvez Resort and Spa: ubicado en Galveston, este hotel de lujo cuenta con 50 días llenos de celebraciones y eventos para toda la familia. The Houstonian, Club and Spa: ubicado en Post Oak, te sorprenderá desde la entrada al lobby, además de sus emblemáticos adornos con casitas de jengibre gigantes ofrece eventos, cenas exclusivas y paquetes para toda la familia. No te pierdas el roble de navidad lleno de luces. Four Seasons Houston: en el downtown, te empalagará con sus eventos temáticos como el desayuno con Santa Claus, o el de té y decoración de casitas de galleta.

Además, seguimos con las capacitaciones de agentes de viajes de la mano de operadora Record Vacations, Brand USA y Brand USA Colombia en donde se compartieron recomendaciones de itinerarios, actividades y novedades que puedes encontrar en este magnífico destino.

Síguenos en redes @holahouston e ingresa a holahouston.com para más información