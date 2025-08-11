American Airlines abre nuevas rutas a Atenas y Zúrich desde el gran DFW

Atenas y Zúrich son los nuevos destinos que lanza American Airlines desde el aeropuerto Dallas-Fort Worth aeropuerto, que refuerza su rol como hub global con estas nuevas rutas directas, y con ello se consolida como uno de los recintos más conectados del mundo.

Estas rutas amplían la red internacional del aeropuerto, ofreciendo a los viajeros acceso a lugares emblemáticos en Europa. Además, con la construcción de la Terminal F y nuevas inversiones, DFW sigue mejorando la experiencia del pasajero, manteniendo su liderazgo en el mundo.

Rutas nuevas de American Airlines

Atenas, Grecia (ATH) será inaugurada el 21 de mayo de 2026, con vuelos diarios sin escalas desde DFW a Atenas, utilizando aeronaves Boeing 787-8. Atenas, la cuna de la democracia y la filosofía occidental, es una ciudad vibrante donde los viajeros pueden explorar la historia antigua a través de monumentos icónicos como la Acrópolis y el Partenón. Asimismo, los turistas disfrutarán de la rica gastronomía mediterránea y la animada vida cultural de la ciudad.

Zúrich, Suiza (ZRH) se lanzará el 21 de mayo, American Airlines contará con vuelos sin escalas desde DFW a Zúrich, utilizando aeronaves Boeing 777-200. Zúrich es la puerta de entrada a los Alpes suizos y el sitio ideal para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. Los viajeros podrán gozar de la famosa Jungfraujoch, conocida como el «Top of Europe», donde podrán admirar las vistas panorámicas más impresionantes de los Alpes suizos y realizar actividades como esquí, snowboard y caminatas invernales. Zúrich también es conocida por su vibrante escena cultural, sus museos de renombre mundial y su excelente oferta gastronómica.

American Airlines confirma su poderío y sigue invirtiendo en DFW, para garantizar que sus pasajeros tengan una experiencia de viaje más cómoda y moderna. La construcción de la nueva Terminal F, que abrirá 31 puertas de embarque más, incluirá nuevas instalaciones para operaciones internacionales, espacios ampliados para las salas VIP y un nuevo estacionamiento para clientes. Esta inversión de vanguardia sigue posicionando a DFW como uno de los aeropuertos más avanzados y eficientes del mundo.

El Aeropuerto de DFW

Es el principal centro de operaciones de American Airlines, con más de 850 vuelos diarios que conectan a los viajeros con más de 200 destinos internacionales, incluyendo 28 en México. Con la adición de estas nuevas rutas, DFW sigue ampliando su red global, brindando opciones adicionales a los viajeros que buscan explorar nuevos horizontes desde este transitado aeropuerto.