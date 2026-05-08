Día de las Madres 2026: CDMX se dispara en viajes con +322% en búsquedas para celebrarlo

El Día de las Madres es una de las fechas más relevantes para millones de mexicanos. En este contexto, la Ciudad de México se consolida como uno de los destinos más solicitados para conmemorar esta celebración.

De acuerdo con datos de Booking.com, la capital del país registró un incremento del 322.5% en las búsquedas de hospedaje para estancias entre el 7 y el 10 de mayo de 2026, lo que refleja el creciente interés de los viajeros por festejar esta ocasión con una escapada a distintos puntos del país.

“Este aumento no solo posiciona a la capital como uno de los sitios predilectos, sino que también evidencia una tendencia clara: los mexicanos buscan combinar vivencias significativas con momentos de descanso, ya sea en entornos urbanos cargados de cultura o en destinos de playa ideales para consentir a mamá”, señala la plataforma.

¿Cuáles son los destinos más buscados para el 10 de mayo?

A nivel nacional, las localidades con mayor volumen de consultas para este fin de semana son:

Ciudad de México

Cancún

Puerto Vallarta

Acapulco

Mazatlán

En el ámbito internacional, las búsquedas se concentran en urbes europeas emblemáticas que combinan historia, gastronomía y propuestas culturales ideales para experiencias memorables:

Madrid

París

Roma

Ya sea recorriendo museos, degustando la gastronomía local o descansando frente al mar, estos destinos reflejan una tendencia en crecimiento entre los viajeros mexicanos: dar prioridad a experiencias significativas para celebrar y compartir en fechas especiales.