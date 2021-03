Conoce cuáles son las mejores playas del 2021

Comparte











Año con año TripAdvisor anuncia a los ganadores de los premios Travellers’ Choice Best of the Best. Así, da a conocer cuáles son las mejores playas de 2021 y México figura en ella con el puesto 17.

Los reconocimientos se basan en todas las opiniones, las calificaciones y los elementos que los viajeros comparten en todo el mundo. En este sentido, se otorgó el primer lugar a Whitehaven Beach en Whitsunday Island, Australia; el segundo a Santa María en la isla de Cayo Santa María en Cuba y el tercero a Baía do Sancho en Brasil.

El resto de la lista es la siguiente (en ese orden):

Grace Bay en las Islas Turcas y Caicos

Saint Pete Beach en Florida, EE.UU.

Turquoise Bay en Exmouth, Australia

Eagle Beach en Aruba

Spiaggia dei Conigli en Lampedusa al sur de Italia

Playa Ka’anapali en Maui, Hawái

Baía dos Golfinhos en Pipa, Brasil

Playa de Cofete en Morro de Jable, España

Varadero en Cuba

Playa de Falésia en Olhos de Água, Portugal

Maho Bay Beach en el mar caribe de St. John

Negril Seven Mile Beach en Jamaica

Playa de la Concha en San Sebastián, España

Playa Norte en Isla Mujeres, México

Seven Mile Beach en las Islas Caimán

Bavaro Beach en República Dominicana

Bournemouth Beach en Reino Unido

Balos Lagoon en Kissamos, Grecia

Playa Manuel Antonio en Costa Rica

Nungwi Beach en Tanzania

Playa de Elafonisi en Grecia

Plage de Santa Giulia en Francia

Mas detalles aquí.

