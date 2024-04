Concierto gratis de Interpol en el Zócalo, ¿cuándo es y a qué hora empieza?

Comparte este contenido

El Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en el escenario de un evento imperdible para los amantes de la música: un concierto gratuito de Interpol. La icónica banda de rock tomará la Plaza de la Constitución para deleitar a sus fans con una actuación que promete ser histórica.

El evento se llevará a cabo el sábado 20 de abril, iniciando puntualmente a las 19:00 horas. Dada la popularidad de Interpol y el hecho de que el concierto sea completamente gratis, se aconseja llegar con suficiente antelación para asegurarte un buen lugar.

Paul Banks, el carismático vocalista de Interpol, expresó su entusiasmo por tocar en un sitio tan cargado de historia y belleza, invitando a los fans a ser parte de esta experiencia única. La banda, que se formó en Nueva York en 1997, ha marcado la escena musical con su estilo distintivo, mezclando sonidos elegantes y misteriosos que les han ganado seguidores en todo el mundo.

El repertorio incluirá éxitos como “Evil”, “Slow Hands” y “All the Rage Back Home”, asegurando un espectáculo lleno de energía y nostalgia. Interpol, con más de dos décadas en la escena, sigue siendo relevante gracias a álbumes como «Turn On the Bright Lights» y temas que han definido una era, como ‘Obstacle 1’, ‘The Heinrich Maneuver’ y ‘Rest My Chemistry’.

Concierto de Interpol en el Zócalo de la CDMX

A través de redes sociales, la banda publicó:

Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México el sábado 20 de abril de 2024.

¡Es un sueño para nosotros poder… pic.twitter.com/xPQ3OkOdiv — Interpol (@Interpol) April 1, 2024

Dmusicmarketing, la agencia de relaciones públicas de Interpol, indicó que el evento organizado a petición de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tendrá una capacidad para 280 mil personas y será el “mayor espectáculo de su carrera”.