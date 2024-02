Con Le Blanc Tours, reserva increíbles aventuras con Royal Caribbean

Comparte este contenido

Yolanda González de Le Blanc Tours, junto con Adriana Holguín, ejecutiva de Ventas de Royal Caribbean, compartieron con agentes de viajes novedades sobre los fascinantes itinerarios que ofrece esta naviera, reconocida por ser 100 % familiar.

En desayuno con profesionales, Holguín reveló que Royal Caribbean International ha presentado los próximos destinos para su línea de aventuras 2025-2026. Con itinerarios de cinco a 12 noches, los barcos partirán desde siete ciudades estadounidenses, prometiendo experiencias inolvidables para toda la familia.

Royal Caribbean con Le Blanc Tours

Las opciones son variadas, desde la segunda temporada invernal consecutiva del Odyssey of the Seas en el área de Nueva York hasta las innovadoras vacaciones Oasis Class en el Caribe oriental y occidental con el Allure of the Seas desde Fort Lauderdale, Florida, y Galveston, Texas. Symphony of the Seas también estará presente, ofreciendo travesías desde Bayonne, Nueva Jersey, y Miami.

Entre los lugares destacados se encuentran Basseterre, St. Kitts y Nevis; Cozumel, México; Castries, Santa Lucía; y los exclusivos de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay en Las Bahamas y Labadee, Haití.

Holguín añadió que tienen más de 30 barcos navegando en todos los océanos, ya sea de Clase Oasis, Symphony of the Seas y Allure of the Seas. También ofrecen experiencias únicas, desde el tobogán seco Ultimate Abyss de 10 pisos hasta la tirolina de nueve plataformas de altura. La diversión se extiende con más de 40 restaurantes, bares y salones, desde el asador estadounidense Chops Grille hasta Izumi, con sabores de inspiración japonesa.

Opciones para todos los gustos

Para quienes prefieren escapadas más cortas, Liberty of the Seas incluye opciones de cuatro, cinco y nueve noches al Caribe oriental, Bermudas, Canadá y Nueva Inglaterra.

Los barcos Vision Class y Radiance Class, Brilliance of the Seas, Jewel of the Seas y Vision of the Seas: desde piscinas hasta el muro de escalada exclusivo de Royal Caribbean. Los itinerarios van desde itinerarios de cinco a 12 noches, explorando destinos como Las Bahamas, Canadá y el sur del Caribe.