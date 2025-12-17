Český Krumlov, Chequia entre las mejores ciudades patrimonio cultural

En efecto, la maravillosa ciudad checa Český Krumlov, en Bohemia del Sur, ha sido considerada como una de las mejores ciudades patrimonio cultural de acuerdo a El proyecto European Best Destinations, que publicó una interesante clasificación de las 10 mejores ciudades europeas en patrimonio cultural.

“Es una gran noticia para toda Chequia. Confirma que nuestro país lleva mucho tiempo entre las superpotencias culturales de Europa: contamos con una de las redes más densas de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”, dijo František Reismüller, director de CzechTourism.

Las ciudades europeas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO representan lo mejor de la historia, preservada para el futuro. Son icónicas y sensacionales por su enorme belleza y gran acervo cultural.

Český Krumlov, en Bohemia del Sur, es considerado uno de los lugares medievales mejor conservados del mundo. Su belleza singular radica en su capacidad para transportar a los visitantes a otra época, lo que le ha valido este reconocimiento de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Este ciudad cuento de hadas, entre sus atractivos posee:

Casco Histórico Medieval

La ciudad conserva su estructura medieval intacta, con calles empedradas, edificios renacentistas y barrocos, y un ambiente que evoca siglos de historia.

El Castillo de Český Krumlov

Es el segundo complejo de castillos más grande de la República Checa (después del de Praga). Su imponente presencia domina la ciudad y ofrece vistas panorámicas espectaculares del casco antiguo y el río Moldava. El complejo incluye el singular Teatro Barroco, donde las butacas se mueven en lugar del escenario.

El Río Moldava

El río serpentea a través de la ciudad, dividiendo el casco antiguo y el barrio de Latrán, y crea paisajes pintorescos. Se pueden alquilar barcas para recorrerlo y disfrutar de una perspectiva diferente de la ciudad.

Arquitectura Impresionante

Además del castillo, destacan la Iglesia de San Vito, de estilo gótico, y la Plaza de la Concordia, rodeada de edificios históricos y una columna de la peste.

Atmósfera Única

Pasear por sus calles estrechas, llenas de cafés, tiendas de artesanía y restaurantes, es un deleite para los visitantes, quienes a menudo quedan «anonadados» por su belleza.

¿Estás listo para poner a Český Krumlov, Chequia en tu check list de ciudades para visitar en este 2026?