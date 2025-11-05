Carrera Alicia en el País de las Maravillas en Edomex: ¿cuánto cuesta y dónde será?

Si te apasiona correr y eres fanático de Alicia en el País de las Maravillas, no puedes perderte la gran Carrera Alicia 6K 2025, donde los participantes disfrutarán de una experiencia única inspirada en su mundo, con sorpresas y diversión para toda la familia.

El evento se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre en el Parque Naucalli, con un recorrido de 6 kilómetros. La competencia contará con categorías varonil y femenil.

La Gran Carrera Alicia, conocida como “Una carrera de locura”, concluirá con un festival temático que transportará a los asistentes al maravilloso mundo creado por Lewis Carroll.

¿Qué incluye el kit?

Si ya decidiste participar, la entrega de kits será el viernes 12 de diciembre, en la entrada principal del Parque Naucalli, de 10:00 a 16:00 horas, por lo que te recomendamos llegar temprano.

Kit básico presencial:

Medalla

Número

Morral

Hidratación

Entrada al festival

Inscripción virtual más envío del kit virtual:

Medalla

Número

Kit conmemorativo:

Playera

Medalla

Número

Morral

Buff

Termo metálico

Layer

Hidratación

Entrada al festival

Los acompañantes deberán pagar un acceso adicional de $100 pesos al festival, excepto los corredores que elijan el Kit Conmemorativo o el de entrega presencial, pues estos ya lo incluyen.

¿Cuánto cuesta y dónde será?

La carrera se realizará en el Parque Naucalli, ubicado en Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho, Manzana 020, Colonia Bulevares, Naucalpan, Estado de México, de 8:00 am a 1:00 pm.

El costo varía según la modalidad de participación:

Inscripción presencial: $320 pesos

$320 pesos Inscripción virtual: $495 pesos + cargos de servicio

$495 pesos + cargos de servicio Kit conmemorativo: $1 mil 500 pesos

Los boletos para la carrera y el festival ya están a la venta; puedes adquirirlos aquí.