Candlelight para San Valentín, concierto íntimo para celebrar el amor

Los conciertos de Candlelight se han puesto de moda entre quienes gustan de escuchar música en vivo, en un ambiente súper romántico, especial, con la luz de las velas. Este próximo mes de febrero hay al menos dos shows en torno al Día del Amor y la Amistad o San Valentín.

Uno de ellos es Canciones de Amor, con Chirey, tocarán un cuarteto Pro-M, formado por 2 violines, viola y violonchelo. Será el 14 de febrero a las 19:00 y a las 21:30 horas.

El programa tentativo, para que te animes a invitar a esa persona especial, es el siguiente:

Because You Loved Me – Celine Dion

You’re The Inspiration – Chicago

Can’t Help Falling In Love – Elvis Presley

Every Breath You Take – The Police

How Deep Is Your Love – The Bee Gees

To Love Somebody – The Bee Gees

Your Song – Elton John

Can You Feel The Love Tonight – Elton John

My Heart Will Go On – Celine Dion

I Will Always Love You – Whitney Houston

I Have Nothing – Whitney Houston

Thinking Out Loud – Ed Sheeran

All Of Me – John Legend

What Makes You Beautiful – One Direction