Puede ocurrir que, aunque tengas planeado hasta el más mínimo detalle de estas vacaciones familiares, las travesías se tornen complicadas por tramos debido a diversos factores, como: niños irritables porque están cansados, la carriola no cabe por la escalera o la ruta sugerida por la app no resulta ser la óptima cuando hay infantes.

Probablemente, papá y mamá sientan que están a punto de ponerse a llorar. Calma, la solución puede ser la App Citymapper que se unirá a Bluey para ser un cómplice de rutas en 40 ciudades de Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Una opción para redefinir positivamente la odisea de Acción de Gracias que se avecina.

Lógica sencilla

Aparte de ser intuitiva, la app se convierte en una aliada, únicamente basta con activar la pestaña For Kids, dentro del planificador habitual y te brindará acceso a ciertas experiencias que no sólo disminuirán el estrés, también lograrán que los recorridos sean más ágiles. Encontrarás:

Logística adaptada a carreolas: El sistema calcula automáticamente rutas con caminatas más cortas, evitando escaleras y seleccionando estaciones 100 % accesibles para cochecitos de bebé.

Navegación festiva: Permite personalizar el mapa con iconos de Bluey, incluyendo una edición exclusiva del nuevo globo del personaje únicamente el Día de Acción de Gracias, en sintonía con el centenario desfile de Macy’s, que se efectuará en Nueva York, como es tradición.

Entretenimiento a bordo sin costo: Enmarcada en la campaña Play The Bluey Way, la app integra clips de vídeo y acceso directo a juegos, retos y contenido detrás de cámaras en Bluey.tv para mantener a los niños entretenidos en cada tramo. Disponible durante la semana del desfile. Lo mejor, es que podrán ver las experiencias aún desde casa o aunque no se encuentren en ningún trayecto.

Juego en cualquier lugar

Además, las familias tendrán la oportunidad de jugar gracias a las vivencias interactivas a las que se accede a través de https://www.bluey.tv/theblueyway/, hay que llenar el cuestionario que mostrará y listo que comience la diversión al estilo Bluey con opciones personalizadas a los gustos familiares.

Incluso es posible compartir los resultados con otros miembros de la familia. Así es como fácilmente podrán incluir momentos lúdicos que suelen ser aliados para acabar con las tensiones y convivir.

No lo pienses más y descárgala si vas a visitar cualquiera de los tres destinos por Acción de gracias en familia.