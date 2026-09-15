Biboriana Septiembre 2026

#MásFuertes

Aquí seguimos renovándonos, cambiando y con nuevos retos… con esta nueva edición de septiembre nos sentimos felices…

#QuéTalLoDelNuevoMapamundi

Sí, este fue recientemente aprobado por la ONU y está bien interesante, resulta que consiste en una resolución, impulsada por el ministro Togo y la Unión Africana, para promover el uso de la proyección Equal Earth (Tierra Equitativa), con el fin de reemplazar el mapa tradicional de Mercator de 1569 y mostrar el tamaño real de los continentes, obvio sobre todo el de África.

Durante más de 450 años hemos usado el mapa diseñado por Gerardus Mercator. Este mapa se inventó originalmente para la navegación marítima, ya que permitía trazar rutas en línea recta con la brújula, perooooo tiene un gran defecto visual: engorda los territorios a medida que se alejan del Ecuador y se acercan a los polos. En el mapa de Mercator, Groenlandia se ve casi del mismo tamaño que África, y perdón, pero es 14 veces más grande que Groenlandia. De hecho, dentro de África cabrían perfectamente Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de Europa juntos… ¿cómo la ven?

El nuevo modelo recomendado por las Naciones Unidas busca corregir esta distorsión de tamaño. Aunque altera un poco la forma en los extremos, respeta la proporción real del área de cada nación, como debe de ser…

No se trata solo de geografía, sino de percepción política y dignidad cultural. Muchos países del hemisferio sur argumentaban que el mapa antiguo minimizaba su importancia global al hacerlos ver geográficamente pequeños e irrelevantes en comparación con las potencias del norte… ¡wooow!🌍

#ElCybercabEntróEnAcción

Se trata del nuevo taxi sin conductor, sí, leyeron bien, ¡sin conductor! este fue presentado por Elon Musk en Austin, Texas y no bueno, ha sido la sensación… Es de dos plazas, no cuenta con pedales ni con volante ¿eh? Y utiliza una batería de iones de litio… Este tipo de auto ya se encuentra funcionando… y quizá muy pronto llegue a México… ¡Sería todo un caso!, ¿se imaginan? Recordársela a cada rato, cómo aquí se acostumbra… pero, pues al conductor invisible… Ja, ja, ja,🚘​

#FredDixonRegresóAlNido

En efecto, se regresará como presidente y CEO de New York City Tourism, a partir del próximo 1 de diciembre, dos años después de dejar la organización para asumir el liderazgo de Brand USA.

Este hombre es un gran conocedor de las necesidades turísticas que tiene Nueva York, su éxito al frente de ésta ha sido total.

Dixon había dejado la organización neoyorquina en 2024 para convertirse en presidente y CEO de Brand USA, la entidad encargada de promocionar a Estados Unidos como destino turístico internacional.

Cuando él dirigía esta organización, se enfrentó a un período especialmente complejo para la promoción turística de los Estados Unidos. Los fondos federales de contrapartida destinados a Brand USA fueron reducidos de $100 millones a $20 millones de dólares, un recorte del 80 % que obligó a la organización a realizar importantes ajustes.

Brand USA confirmó que Dixon permanecerá en su actual cargo hasta el 13 de noviembre, para facilitar la transición y que comenzará el proceso para seleccionar a su sucesor… Desde luego que todo el mundo en Nueva York brincó de alegría, y este muchacho, ya estará de nuevo bailando en Time Square…👏​

#MéxicoElSextoPaís

Más visitado del mundo, pero en cuanto a contribución económica al PIB (supuestamente ocupa el 4to) en este septiembre de 2026, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) implementó nuevas métricas en colaboración con Oxford Economics. En este ranking específico de contribución directa del sector al PIB, México tiene el cuarto lugar mundial con un impacto de $149.4 mil millones de dólares, superado únicamente por Estados Unidos, China y Alemania…😀​

#DubáiDestinoLicitándose

Para ser representado en México… Quizá al cierre de esta edición ya se dé a conocer al ganador… pues ya se encontraban deliberandoooo… Nuestra «bibora» detectó que compitieron cuatro empresas de representaciones, incluida AVIAREPS, quien la maneja desde hace algunos años. Bueeeno eso me dijeron ¿eh? Yo no lo sé de cierto… Que gane el mejor, porque un destino tan impactante merece una gran promoción, buenas ventas y una compañía que cubra estas necesidades… Aunque ¡ya casi sé quién ganó!🤐

#YYaConEstaMeDespido

“Celebrar un año más no es solo mirar los números, es honrar las historias, los aprendizajes y la dedicación”…