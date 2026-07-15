Biboriana Julio 2026

#TemporadaDeLluvias

No es mi favorita, pero la tolero, además hace bien para la naturaleza y el medio ambiente y… después de un largo viaje por Escandinavia, ¡aquí seguimos

#¡Woooow!

Recuerdan al gran Anko Van der Werff, claro, ¿como olvidarlo? Pues resulta que ha sido nombrado como presidente y CEO nada más y nada menos que de ¡¡¡Air Canada!!! Este hombre que nació en Países Bajos es sencillamente un ¡as de la aviación! cuenta con una carrera maravillosa y amplia experiencia en el sector aéreo con más de 25 años, en los que ha ocupado puestos directivos en Scandinavian Airlines, Avianca Group, Aeroméxico, KLM y Qatar Airways… Hoy, encabezará y será gran líder de la aerolínea canadiense donde seguramente hará un papel magnífico, como todo lo que él emprende… ¡Felicidades! 👏

#YNosDiceAdiós

Sí, nuestro adorado Jaime Díaz, dice adiós a México y se va muy pronto a Italia a lograr un gran reto profesional… uno más a su larga ¡carrera de éxitos! Él, cómo ya sabemos es uno de los turisteros más brillantes de la industria, con una preparación increíble y experiencia sin igual… por eso una importante industria que no es precisamente de turismo, le ha echado el ojo, y se lo lleva con casa, sueldazo, auto y un largo etcétera… A quienes lo amamos nos deja muy tristes, pero en un futuro no muy lejano, sabemos que volverá al terruño querido… Este no es un adiós, sino un ¡hasta luego!… ¡Felicidades amigo mío y mucha suerte en este nuevo proyecto! 🙏

#UnaVerdaderaDama

Es Cristy Vázquez, siempre tan propia, discreta, educada… alejada de la presunción y el protagonismo tan usual hoy en día… Ella hizo historia dentro de la aviación comercial y ahora la pasa más relajada. Está dentro del equipo de Travel Shop, con otro grande de grandes, Miguel Galicia. Cristy, luego de que fue presidenta de Club Skål Ciudad de México, decidió anexarse al de Bernal, Querétaro, y la verdad hizo muy bien. Ahora allá, encabeza a nivel nacional la Vocalía de mujeres… ¡Bravo, así se hace! 🥰

#LosTrolls

Gnomos o nisse ¡son escandinavos! Así es, tal como los conocemos, tienen sus raíces en el folclore escandinavo y las antiguas creencias nórdicas. En Noruega, estas criaturas no se llaman gnomos, sino Nisse (o Tomte en Suecia).

Protectores del hogar: Antiguamente, los campesinos noruegos creían que los nisse eran pequeños guardianes que vivían en los graneros o casas, protegiendo a las familias y al ganado de la mala suerte a cambio de respeto y un plato de avena en Navidad. Razón por la cual… están en tooodas partes de las ciudades escandinavas, sí ¡En todas partes!

#UnitedAirlines

Celebra con bombo y platillo sus 100 años de operación como aerolínea y no sólo eso, sino que festejan también 60 años de operaciones ininterrumpidas entre México y Estados Unidos. En efecto United empezó a volar un 15 de diciembre de 1966, entre Houston y Monterrey… y de ahí éxito total. En sus vuelos están obsequiando bellos kits de Aniversario donde dice 100 años… y me obsequiaron uno… ¡ ah que re lindos! ¡Felicidades por estos 100 años! 🥳

#YRecuerden

Cómo dijo el gran Jean-Paul Sartre: “La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace»… y ¡sí! #AmoMiTrabajo