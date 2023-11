Biboriana octubre 2023

Comparte este contenido

#CambioEnVisitFlorida

Ay, sííí, se nos fue la guapísima Lauren Shoaf Pace, quien era Director of Global Marketing and Travel de Visit Florida, una mujer maravillosa y muy cercana con el mercado mexicano. Sumamente preparada y profesional. Con un entusiasmo y energía increíble. Ella apoyó fuertemente a los operadores mexicanos, sí, incansablemente. De hecho, visitaba mucho México. Pues bien, decidió retirarse en junio de VF después de trabajar 14 años para esta empresa. Y decidió tomarse el verano libre para pasar tiempo con sus encantadoras hijas y su esposo.

Comenzó su nuevo trabajo la semana pasada, peroooo la buena noticia es que todavía estará en la industria del turismo, aunque obvio en una diferente compañía llamada Travel Show Marketing Group, con la posición de VP Global Development.

Esta empresa es altamente conocida y también se dedica al mercado de vacaciones de ocio B2B con el único propósito de conectar socios proveedores a nivel global con agentes de viajes de América del Norte…

Nos explicó que es una empresa global de gestión de eventos que posee y opera cinco espectáculos para conectar destinos de todo el mundo con agentes/asesores de viajes de América del Norte. Están lanzando una nueva división/iniciativa que Lauren va a encabezar: Amazing Destination Experiences (ADE). Trabajará con destinos de todo el mundo para ayudarlos a educar al sector de viajes con sede en los EE.UU. sobre su destino a través de experiencias personalizadas en el destino y, a su vez, deberá aumentar las visitas a aquel país. Similar a lo que hizo antes, pero centrándose en el turismo emisor versus el receptivo. Y, lo mejor de todo, quieren que dé prioridad a los mercados latinoamericanos. ¡Y actualmente organizan uno o dos eventos en México cada año! Por lo cual la seguiremos viendo, ¡yujuuu!

Lauren, we will miss you. Good luck! 🍀

#BeliceTieneRepresentante

En México, se trata de Yósel V. Gomezortigoza… ¿les suena algo? Claroooo… es hijo de Sarita Gomezortigoza, directora general de los cruceros MSC México…

Así es señores… ¡hijo de tigre, pintito!

Además de estar muy preparado y de gustarle en demasía a Yosel este rollo del turismo, él está bien gooooapo!!! Ja, ja, ja.

Nop, ya en serio, nos explicó que TM AMERICAS tiene la representación del destino en todo Latam. Perooo él está encargado del mercado mexicano.

Su labor será promocionar arduamente a Belice y dar a conocer este pedacito de tierra que es realmente maravilloso. Tuve la oportunidad de estar ahí un par de veces y me encantó.

Recordemos que lo rodea el hermoso mar Caribe y frente a sus costas, se asoma la enorme barrera del arrecife de Belice, con cientos de islas bajas llamadas cayos, es hogar de una abundante fauna marina y paisajes increíbles. Además posee una zona arqueológica maya muy bella, como el Caracol, conocido por su pirámide elevada; Lamanai, junto a una laguna; y Altún Ha, muy cerca de la capital Ciudad de Belice… Pues muy pronto sabremos más de este destino ahora que está en buenas y profesionales manos, ya que una de sus prioridades es darlo a descubrir para que muchos mexicanos lo visiten y conozcan… ¡Felicidades Yósel y bienvenido a la fascinante industria turística! 😎

#LaNuevaMexicana

Ha dado inicio la venta de boletos sin concesión ni aviones, en efecto esta cosa que creó el estado Mexicano, ya habilitó su sitio web, ofreciendo vuelos al público, pero ojo -hasta el cierre de esta edición- no cuenta con la concesión para brindar el servicio y mucho menos los aviones. Por otra parte, cuando un usuario visita esta página web únicamente se genera una reservación y hasta ahí se queda trabada la cuestión… Luego emite una frase: “Por lanzamiento paga tu reservación a partir del 15 de noviembre de 2023”. Se dice que iniciará servicio el próximo 2 de diciembre, y su hub de operaciones obvio será el AIFA, agggh ¡qué porquería! 🙄

#EnMéxicoElTUA

Es de los más caros, ¿lo sabías? En efecto, la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) es realmente más elevada en este país que en otros. Este es un pago obligatorio que piden los aeropuertos por uso de sus instalaciones y por ende es adicional a los precios de tus vuelos. En México el TUA cuesta un aproximado de $30 dólares, en tanto en Estados Unidos promedia $4.50 dólares ¿ven la diferencia? Pero ahí les va lo mejor. En este país lo que pagamos de más es por el desbarajuste y problemas entre el gobierno y empresarios. Aunque se supone que el TUA fue creado como un impuesto para trabajos y servicios de mantenimiento en los Aeropuertos… Así las cosas… 🤨

#OleadaDeChicas

Del turismo esperando bebé… ya les comenté de tooodas nuestras ejecutivas que tuvieron bebé últimamente. Pues bien, me faltó la flamante presidenta de Expo Mayoristas. Sí, Blanca de la Garza, directora general de iUmira Travel, quien también se sumó a esta banda de nuevas y primerizas mamás… Ella está feliz y además como siempre se ve guapérrima… Cuando le pregunté al respecto, me contestó «como dice la famosa canción de Elvis Presley… ‘It’s now or never”… ¡Bravo y congratulations! 🤰🏻

#BienvenidaATravelShop

Le damos a Angélica Mendoza, quien estará a cargo de la gerencia Comercial de CDMX de la prestigiada operadora que lidera un grande de grandes, claro Miguel Galicia. Ella tiene preparación y mucho entusiasmo de estar en una de las mejores empresas de turismo de México… ¡Muy bien! 👏🏻

Y como alguien dijo por ahí… “No te preocupes tanto por lo que vas a recibir, sino por lo que vas a dar”. ¿Ok?