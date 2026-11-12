Biboriana Noviembre 2026

#NoviembreMesDeLosEscorpiones

Que son buena onda, la verdad! Y ya casi acercándonos a Navidad, ¡Dios, que rápido pasa el tiempo! Pero me gusta… Y nosotros aquí vamos…

#¿CoincidenciaORelevo?

Resulta que Vero Barrón, quien fungía como gerente de Ventas, ya no está más en PriceTravel… luego de ¡años aquí! Peroooooooo se fue a Discover The World Marketing… ¡sí! A trabajar nada más y nada menos que con los Gentleman’s Boys, claro, Octavio y Alberto…. Vero es una persona muy buena en su área y además pues muy querida, llevará la Cuenta de Expedia TAAP… ¡Wow de wow!🤩

#YCuriosamente

En PriceTravel se quedó en el lugar de Vero Barrón… Viridiana Ruiz, quien abandonó a Discover The World donde representaba a Expedia TAAP… convirtiéndose en la flamante gerente de Ventas en PriceTravel Agencies. Es una chica fresca, que escucha mucho a los agentes de viajes, y trata de estar cerca de ellos, -cual debe de ser- y que trae ideas novedosas… ¡Felicidades Viridiana!👏

#AdemásDeGuapa

Es talentosa la condenada. Sip, me refiero a la empresaria Lillián Toro, quien es CEO de Monnarka Travel, fundó ésta con una sola cuenta… Y hoy ya es un ¡referente en la industria! Esta mujer es realmente brillante y además ¡encantadora! Su compañía esta creciendo maravillosamente, logrando cuentas increíbles. La última de ella, Travel Texas ha sido un hit… Causando la envidia de algunas que aghhhhh. El trabajo, la resilencia, el esfuerzo y talento, tienen sus grandes recompensas… ¡Muchas Felicidades Power Girl, a ti y a todo tu equipo!💪

#CompetenciaFeroz

Pero al final del día, salieron ganando varias, por ejemplo, Visit Dubai decidió abandonar a AVIAREPS, y dar su representación a Sales Internacional, en tanto AVIAREPS se quedó con un premio de consolación con Visit Lauderdale… ¡todos contentos pues!👏

#DonSupermán

¡La volvió a hacer! Siiii Lorenzo Salsamendi, CEO de Viajes Intermex, volvió a ganar un premio de Aeroméxico como Agencia de Viajes Top 2026… ¿Cómo no? Si venden como locos a tooodos, por eso los operadores ¡los adoran! Su líder es un hombre talentoso y con un equipo fabuloso. Él dijo que “este reconocimiento representa mucho más que un premio. Es el resultado de la pasión, dedicación y esfuerzo de todos los que trabajamos aquí, así como de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros día tras día”… ¡Enhorabuena a todos los liderados por Supermán!🏆

#TemporadaDeVotaciones

De Asociaciones de Turismo, las cuales son las mismas y ofrecen lo mismo… Como decía el Chente Fernández: ”Que no es lo mismo, perooo ¡es igual!”. Ja, ja, ja…

#ALoNuestro

Claudia González, se reeligió en AFEET, y por segundo año consecutivo manejará el destino de esta agrupación femenina. En tanto CONFETUR, cambió ¡al fin! de presidenta, luego de que Teresa Hernández se echara 3 años o ¿fueron 4? y en 2027 será la Presi Preciosa Cecilia Cruz Urquiza, quien está en Tour & Travel de Norte19 y quien posee larga trayectoria en el sector… Luego le sigue la Metro, que tendrá votaciones hasta enero 2027, peroooo se lanzó José Luis Viveros, de ICONN Travel, un hombre cuyo expertise es amplio y es un gran operador desde hace años, de hecho, recuerdo que él se quería lanzar después de que el gran Edgar Solís, dejara la presidencia de esta asociación, pero no lo hizo… y ahora es su momento, pero aún puede lanzarse otro, según me dicen, de acuerdo a los estatutos…👨‍💻​

En tanto en Conexstur quieren de presi a la adorada Lilia Álvaro, la superwoman de Juliá Tours, quien es actualmente Tesorera, pero nada más ella no se deja…☺️

#YConEstaMeDespido

Primero, enamórate de ti, de la vida y… ¡luego ya de quién quieras!🥰​