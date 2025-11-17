Biboriana noviembre 2025

#MesDeAlgunosCambios

Noviembre no sólo trae las prisas y el recordatorio de que ya se está terminando el año y que después del pavo de Thanksgiving debemos prepararnos para el otro pavo, el de Navidad… ¡ja! Esta vez, el mes alegró a la industria, o no, con dos que tres cambios que obvioooo aquí van… 🤭

#UnaSeVa

Así es, la maravillosa Silvina García Fillol deja México para seguir con Universal Assistance en Argentina, su país natal. No bueno, nos deja tristes porque ella llegó y dejó bien claro quién es esta aseguradora y le dio un gran lugar dentro de la industria… Además fue una mujer amorosa que se dio a querer… ¡te vamos a extrañar Silvina! 🥹

#YLlegóOtraGrande

Diana Olivares ocupará esta posición, tras aplicar desde hace tiempo por ella, y desde el pasado 10 de noviembre es la flamante Country Manager México de Universal Assistance, aplaudimos esta decisión porque Dianita lleva años en el sector, es una mujer increíble también y con esa experiencia profesional que posee y la misma visión de Silvina, logrará gran éxito para esta rutilante empresa. ¡Felicidades a ambas! 🥰

#AspenYaTieneRepresentante

Nuevo en México, se trata de Interamerican Network, agencia de marketing y relaciones públicas especializada en turismo, con sede en São Paulo, Brasil, y oficinas en Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. Quienes han sido designados para manejar en México a Aspen Snowmass, en Colorado, Estados Unidos. Esta firma, entre sus poderosos clientes también representa a Delta Air Lines, manejándole las relaciones públicas… con la que Interamerican Network colabora desde hace seis años. Esta vez, suman a su portafolio a Aspen Snowmass, con relaciones con medios de comunicación, apuntando a ampliar la visibilidad y el conocimiento de las actividades de la próxima temporada de invierno 2025-26 entre los viajeros mexicanos. Y Jazmín Morales liderará ambas cuentas en México. Ella posee una gran trayectoria… ¡Felicidades! 🥳

#SeFueTambién

Nuestra querida Ofelia Barrios… pero no, no piensen mal, no se fue de Avant Garde The DMC Experts, afortunadamente, sino se cambió a la hermana República de Querétaro… Se compró por allá una súper residencia con piscina y toda la cosa, se llevó a su marido y a su hermoso bebé Mikel. Con la firmeza de buscar una vida mejor. Desde luego que seguirá visitando esta ciudad capital para promocionar su red de marcas que representa y que son muy buenas y famosas con servicio de excelencia… ¡Buena Suerte! 🍀

#CupoLimitado

¿Qué es eso de ponerlo en una invitación? No se supone que te invitan porque están tomando en cuenta cierto número de personas que asistirán, ¿confirmes o no? Es como si yo te invito a mi casa porque voy a dar una fiesta y también pongo: confirma a tiempo porque es Cupo Limitado… y si no me confirmas, pues no te dejo entrar… pues ni que fuera un concierto, o una obra de teatro, en ese tipo de recintos, sí admito eso, pero… ¿en un evento? ¡Ay nooooo! 🙄

#SeDice

Se comenta, se rumora… que AVIAREPS anda en busca de un nuevo Account Manager para que represente la cuenta de Dubái… imaginen, Dubái! Debe ser fascinante, manejar ese destino, que amé, después de visitarlo dos veces. Porque, adivine, adivinador ¿quién se fue? 🤔

#DatoCurioso

Sudáfrica se posiciona como potencia turística, así lo demuestran las cifras, ya que de enero a septiembre de 2025, recibió 7 millones 634 mil 261 visitantes. Lo que marcó un incremento de más de 1.1 millones de turistas en comparación con el año anterior. Queda claro que sigue posicionándose como un favorito, pues tan sólo en septiembre arribaron a Sudáfrica 846 mil 367 viajeros internacionales, 26.9 % más que en el mismo mes de 2024. El Parque Nacional de Kruger, la Montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo y la magnífica Ruta Jardín con playas, bosques y lagunas, son algunos de sus atractivos… Es una belleza de país, así que sí, se los recomiendo como experiencia de vida… 😍

#RCDYaTieneDueño

¡Ja! Me refiero que ya tiene representante en nuestro país, se trata nada más y nada menos de Travel C Brand, claaaro, ¡acertaste! La empresa de Carlita Guerrero, quien logró incluir en su portafolio de cuentas a RCD Hotels con el objetivo de fortalecer su estrategia de comunicación con medios especializados y líderes de opinión en el país. La colaboración busca amplificar la presencia de RCD Hotels en el mercado mexicano, y ella, manejará los hotelazos que esta firma tiene como: Baja California Sur con Nobu Hotel Los Cabos y Hard Rock Hotel Los Cabos; Quintana Roo con Hard Rock Hotel Cancún, Hard Rock Hotel Riviera Maya, Residence Inn by Marriott Cancún y Residence Inn by Marriott Playa del Carmen. Nayarit tiene el Hard Rock Hotel Vallarta; Yucatán, Residence Inn by Marriott Mérida, mientras que República Dominicana posee Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Marriott Santo Domingo y Aloft Piantini Santo Domingo; y en Estados Unidos el Nobu Hotel Chicago. Así nada más… Woooooow Carlita ¡Good for you! 😮

#YConEstaMeDespido

Lo dicho… Es más fácil copiar que… ¡Innovar!… Descerebrados. 😠