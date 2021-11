Biboriana noviembre 2021

Comparte este contenido











#HabemusPresidentaReelecta



Sí, de AFEET, ¿pues de cuál otra podría ser? Obvio de la mejor Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas de Turismo… En efecto, resulta que por unanimidad se nominó a Mariana Pérez para que siga siendo la líder de esta agrupación por segundo año consecutivo… Y cómo no, si ella está haciendo un extraordinario trabajo en pro de esta importante organización.

La ejecutiva no para, cual hormiguita es incansable, porque esto no sólo se trata de estar en eventos, ¿eh? Es de crear alianzas, de sumar esfuerzos, de luchar en pro de las socias, de buscar beneficios, de estar presentes en reuniones con asociaciones importantes de turismo internacionales, y con entes, como gobiernos, empresas, ferias, y un laaargo etcétera. Por ello, es una mujer preparada con licenciatura, maestría, y experiencia en Sabre, globalizador en el cual lleva años trabajar arduamente y hacerse de un nombre y, además de toooodo eso, es una gran fashion lover. Crea tendencia a la hora de definir sus outfits y siempre viste de acuerdo a las circunstancias, cual debe de ser… ¡Bravo!

#FelicidadesPuntaDelEsteOperadora



Por su aniversario número 17… Y hablando de mujeres exitosas, Adriana Reyes, directora general de esta operadora es también ¡imparable! Una mega profesional. Me consta porque la conozco desde que llegó a México, he seguido y apoyado su larga, dura y profesional trayectoria. Desde que estaba en el Lloyd Aéreo Boliviano, una aerolínea que llegó una temporada a México, y Adriana la hizo súper exitosa. Luego, al lado de su padre, don Ever Reyes, a quien tuve el honor de conocer, formó su propia empresa para vender y promocionar a todo lo que da, los destinos sudamericanos, y con ahínco, sangre, sudor y lágrimas ¡la volvió grande! Hoy creció tanto que ya vende, obvio, otros continentes acompañada siempre de su esposo y mano derecha, Ángel Hernández, y Ximena, su inseparable hermana, así como sus dos hijos, Catalina y Tomas, ya unos pre adolescentes a quienes también conocí en la panza de su mami!!! Y, como toda uruguaya, mujer, fuerte, alta, además de genial es bien intensa. Pero es puro corazón… ¡Felicidades, Adrianita! Sé de tu gran lucha y trabajo constante…

#F1LaMejorDeTodas



¡Qué maravillosa organización de este evento! Logística increíble, coordinación brutal, ánimo y entrega total. Rompió récord de asistencia con un total de 372 mil personas que se dieron cita los tres días de actividad del Gran Premio de la Ciudad de México. Y dejó una derrama económica para la capital de más de $14 mil 375 millones de pesos.

Tuve la oportunidad de acudir y el Hermanos Rodríguez fue impresionante ese fin de semana. Y el estallido de alegría se dio el día de la carrera. El enorme recinto se pintó de verde, blanco y rojo para apoyar a Sergio Pérez, el Foro Sol rugía histérico cada ocasión que el Red Bull con el número 11 pasaba por esa sección de la pista. Los pilotos la gozaron a lo grande al llegar una semana antes a nuestra ciudad capital. Se la pasaban de fiesta en fiesta. Los hoteles estaban a su máxima capacidad. ¡Qué padre!

Max Verstappen, piloto del día, nunca se equivocó. Hizo una presentación impresionante. Y está ganando el campeonato. Aunque Hamilton le sigue los pasos. Quedan cuatro carreras y cualquier cosa puede pasar, por lo que esta pelea por ser el paladín de la F1 aún está lejos de terminar. Y lo mejor, el gran “Checo” Pérez de Red Bull finalizó en la tercera posición en el Gran Premio, lo que ningún mexicano había conseguido. Yujuuuu…. Y mi gran Sebastián Vettel de Aston Martin llegó en la posición número 7, logró seis puntitos… Yeiiiii

En serio que me siento muy orgullosa de que este gran Premio haya sido tan extraordinario, sin ningún problema y más aún estando en los ojos de todo el mundo… ¡La hicieron en grande, caray! Qué felicidad.

Este maravilloso evento se lo debemos a y sólo a Carlos Slim Domit al ser el principal impulsor del automovilismo en México y fundador de la Escudería Telmex, puesta en marcha en 2002 con el fin de apoyar este deporte a nivel nacional e internacional, además de seguir apoyando a los jóvenes como “Checo” Pérez. Y desde luego a diversos directivos de la F1 y a patrocinadores. Ni Sectur federal ni el gobierno capitalino aportaron recursos públicos para su realización, ni intervinieron en la excelsa coordinación. La organización y el dinero salió de la iniciativa privada, vía un fideicomiso de inversión creado específicamente para este evento. Wow.

Así que por favor Sectur federal y gobierno capitalino no se vistan porque no van ni nunca han ido al baile en este encuentro. Recuerden, este evento es de “fifís”, así llamado alguna vez por ustedes mismos. Jajajaja. Aunque eso sí, no perdieron la oportunidad de tomarse la foto, que al final es lo único que les interesa…

#QuéEscándalo



Ha sido la destitución de la hoy ex Secretaria de Turismo de la CDMX, Paola Félix Díaz, luego de darse a conocer que viajó a Guatemala en un avión privado a una boda, lo que ella misma describió como un evento privado, incluso, dijo que era de carácter personal y totalmente ajeno a sus actividades oficiales… Pero dada la austeridad republicana que tanto pregona este gobierno, no le quedó otra más que presentar su renuncia a sólo un mes de estar en ese cargo… ¡y que se la aceptan!

Se armó un reverendo escándalo en las redes sociales por su presunta detención en aquel país centroamericano, pero ella negó rotundamente haber sido detenida por intentar ingresar $35 mil dólares. En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que Paola Félix Díaz cometió un error al subirse a un avión privado y por eso tuvo que presentar su renuncia al cargo… ¡Ouch!

#RequiemParaOmar



Un extraño martes de este otoño, una situación horrible nos arrancó a Omar Bastardo. Sí, se nos fue. La noticia impactó a toda la industria. Y cómo no, si además de estar muy joven era un hombre genial… ¡Aún no puedo creerlo!

Llegó a México cargado de ilusiones y al lado de su adorada Vero Mittel, con mil sueños al hombro. Él venezolano, ella uruguaya. Una pareja encantadora. Cómo olvidar su gran sentido del humor, sus bromas, chistes y hasta cuentos chinos. Ni los exquisitos asados que nos hacia, su gusto por los vinos, su lucha continua por obtener más cuentas, su ir y venir.

De repente llegaba a mi oficina. Y sólo a saludar y sin avisar. Sí, así era él. Imprevisible.

Habían esperado tanto tiempo en tener bebés que cuando los sorprendió la llegada de Vanessa, una pequeña belleza de casi dos años, no cabía de gozo. Desde entonces sólo vivió para ella.

Hoy, Vero se ha quedado sin el amor de su vida, Vanessa sin su papi y nosotros sin ese amigo leal… Sé que todo tiene un propósito en la vida, aunque no entendamos el porqué, dicen por ahí que todo tiene su razón. Sí, también sé que uno aprende a vivir con el dolor… y a tratar de olvidar pero siempre me preguntaré ¿por qué a él? Y eso me enfurece y me duele mucho. Tristeza total.

Lo recordaremos siempre por su pasión al turismo al cual entregó su vida. Por su entusiasmo y alegría. Por el inmenso amor que sentía por Vero y Vanessa. ¡Ellas eran el poema de todos sus días!

Descanse en paz. ¡Hasta siempre querido pana! Dios ilumine ahora tu nuevo camino.

Ya con esta me despido



“Prefiero el conocimiento a la riqueza, ya que el primero es perenne, mientras que el segundo es caduco”: Sócrates