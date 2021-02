Comparte











#NoTeVayasPorFavor

Pues sí, sí se va de México la maravillosa Alitalia tras un paso breve pero intenso y exitoso, dadas las circunstancias que estamos sufriendo todos por la horrible pandemia, y a casi un año de no operar vuelos, no hay planes de hacerlo en este 2021 y ni siquiera en el próximo 2022… Así que decidieron cerrar la oficina en México. Y con ello, liquidaron al personal, a gente tan extraordinaria como Benedicta Pruneda, quien desarrolló un excelente papel dentro de esta, su querida aerolínea, y desde luego al gran Andrea Taddei, el director de esta aerolínea en nuestro país, un gentleman encantador de gran talento… Aishhhh. Esperamos que regresen y más fuertes… Ánimooo!!! Los queremos demasiado…

#ElQueNoArriesgaNoGana

Me refiero a Miguel Galicia, director general de Travel Shop, y uno de los hombres más innovadores que conozco. Se fue a España en días pasados a ver cómo están los negocios turísticos por allá, para seguir buscando alianzas, contratos y apapachar a sus proveedores favoritos como Mapaplus, Panavisión y Surland, todos ellos famosos y prestigiosos tour operadores españoles.

Obvio tuvo que hacer decenas de trámites para poder viajar y que lo dejaran entrar. Dos pruebas PCR de COVID-19 con resultado negativo y llenar y mostrar diversos formularios, así como una declaración juramentada de salud. ¡Y lo hizo! Se fue con las medidas y protocolos necesarios para protegerse y cuidar a todos con quienes trató allá… Cuál debe de ser… Y nos trajo muy buenas noticias. Ay sí, nuestro Miguel es un crack dentro de esta industria… ¡Bravo!



#Un10Para

Ana Laura Serrano, quien en plena pandemia, abrió una agencia de viajes sólo para mujeres. Sí, se dedicará a motivar a todas las féminas… Es una empresa con experiencias muy exclusivas que se llama Wom Travel y ojo, sólo manejará grupos pequeños, muy pequeños, y a un gran nivel. Justo porque a veces queremos ir solas y en petit comité así que ya tenemos un mega pretexto para viajar a donde más se nos antoje. Ana Laura es una poesía de mujer, una gran profesionista quien siempre está pensando en innovar… Es de esas personas que transmiten tan buena vibra y amor. ¡Felicidades, Ana, lo lograrás! Claro: puro poder femenino.

#AñoNuevoChino

Como todos sabemos, este 2021, el Año Nuevo Chino inició el pasado viernes 12 de febrero. Ese día arrancó el Año Nuevo Lunar, que finalizará el 31 de enero de 2022. Además, marcó el inicio de la Semana Dorada del Festival de la Primavera. Es el año del búfalo de metal, un animal realmente venerado en China, que predice que tendremos energía de sobra, trabajo y disciplina, mismos que nos prepararán para grandes cambios

que debemos atravesar. ¡Gulp!

#ElChinoMásQueridoDeMéxico

Desde luego, me refiero al hermano mayor Diego Jiang, director Comercial para México, Centro y Sudamérica de China Southern Airlines, quien celebró este Año Nuevo Chino a todo lo que da con su familia aquí en México, pues dadas las restricciones para viajar no pudo ir tristemente a su ciudad natal, Tonghua, República Popular China. Me contó que el festejo dura 16 días desde la víspera hasta el Festival de las Linternas, pero los orientales comienzan a prepararse con siete días de antelación, limpiando y decorando la casa para acabar con la mala suerte del año pasado y hacer compras para realizar todos los rituales. Además, se reúnen para cenar juntos, visitar familiares o amigos y no falta, por supuesto, dar el sobre rojo (con dinerito) a los niños y a los mayores… ¡Wow!

#YLoMejor

Diego se convirtió por un momento en chef y preparó con sus propias manos los tradicionales platillos propios de la época: Pescado (Yu), cuya pronunciación en mandarín es igual que fortuna; pollo (Ji) que simboliza la suerte; camarones, por su color rojo al cocer implica prosperidad; Lechuga (Shengcai), que representa riqueza. Luego me contó que a uno, sólo a uno de los muuuchos dumplings se le debe meter una moneda y que a la persona que le toque ese, tendrá buena suerte todo el año… ¡Wow!

#AGozarEstasDelicias

Y… ¿qué creen? También las compartió con su humilde hermana menor Bibo… Sí, tuvo la grandiosa amabilidad de enviarme el delicioso pan al vapor de cerdo agridulce y verduras ¡a mi casa! para que yo también las saboreara… No, bueeeno… ¡lo amé aún más! Gracias, gracias, hermano mayor. No sabes cómo las disfruté… ¡Quiero más!

#LoveIsInTheAir….

Aigoooo ¡el amor!