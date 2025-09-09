Barcelona es una de las ciudades más visitadas de mundo, las cifras indican que en la actualidad recibe más de 201 mil 722 turistas por k2, por encima de destinos como Cancún con 147 mil 887 viajeros por k2o e incluso sobre Nueva York que apenas recibe 137 mil 712 viajeros por k2.

Impacto económico

Por ello, el ayuntamiento aprobó un plan para aumentar la tasa turística en ⊄86 peniques de euro cada año, para llegar en 2029 a los €8 euros. Con base a la nueva resolución, a partir de 2026, los visitantes tendrán que pagar €5 euros para tener acceso a explorar sus calles, monumentos y atracciones turísticas. La apuesta es hacerlo de forma gradual, por año.

Habrá otro incremento al impuesto sobre las estancias en establecimientos, que entrará en vigor a partir de octubre de 2025, que variará en función al tipo de alojamiento y la duración de la estancia. Por ejemplo, hoy en día, si te alojas en un hotel de cinco estrellas, pagas €7 euros por noche. Con el impuesto aprobado llegarás a pagar €15 euros para el 2029, por persona y noche. El incremento se sumará a los gastos de vuelos y alojamiento.

Reparto a la comunidad

La medida fue tomada para “repartir mejor los beneficios del turismo” y hacer “compatible con la vida cotidiana de los residentes”, expresó la líder municipal, Elisenda Alamany. Con los ingresos se reforzarán los servicios públicos, el espacio urbano, entre otros.

Supremacía

Debes saber que ni el Coliseo Romano, la Gran Muralla China, Petra, Machu Picchu, Chichén Itzá, el Cristo Redentor o el Taj Mahal, que forman parte de las siete maravillas del mundo moderno, superan en visitantes a la Sagrada Familia de Barcelona, obra maestra de Antonio Gaudí, que tan solo en 2024 recibió 4 millones 833 mil 958 visitantes, según cifras de la Junta Constructora del templo.

Los favoritos en Barcelona

Esta ciudad alberga otros ocho edificios considerados Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO. Entre sus icónicas atracciones para todos los gustos encontrará:

La casa Batlló , posee balcones con efectos de calles y huesos, además es vibrante por sus escamas iridiscentes.

, posee balcones con efectos de calles y huesos, además es vibrante por sus escamas iridiscentes. El Parque Montjuïc , con jardines que cambian de vegetación cada estación del año.

, con jardines que cambian de vegetación cada estación del año. La casa Milà , también denominada la Pedrera, su ondulada fachada de piedra y sus surrealistas esculturas en la azotea son únicas.

, también denominada la Pedrera, su ondulada fachada de piedra y sus surrealistas esculturas en la azotea son únicas. El Museo Picasso , emplazado en cinco palacios de estilo gótico catalán que datan de los siglos XIII y XVI.

, emplazado en cinco palacios de estilo gótico catalán que datan de los siglos XIII y XVI. El Palau de la Música Catalana , conocido como el edificio más modernista del mundo, con una estructura de hierro que sostiene paredes de cristal con motivos florales, que dejan pasar la luz, como un caleidoscopio.

, conocido como el edificio más modernista del mundo, con una estructura de hierro que sostiene paredes de cristal con motivos florales, que dejan pasar la luz, como un caleidoscopio. El Barrio Gótico , es la parte más antigua y con ambiente de la ciudad. Sus estrechas calles llevan a plazas escondidas, pequeños bares y cafeterías con encanto.

, es la parte más antigua y con ambiente de la ciudad. Sus estrechas calles llevan a plazas escondidas, pequeños bares y cafeterías con encanto. Las Ramblas, un encantador bulevar arbolado, que atraviesa el corazón de la ciudad y se conecta con la Plaza de Cataluña y el monumento a Cristóbal Colón.

Por todo esto y más Barcelona es una de las ciudades preferidas de los viajeros de todo el mundo.