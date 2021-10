Autoridades mexicanas, en diálogo para permitir a viajeros vacunados con Sputnik entrar a EE.UU. 

Debido a que un porcentaje de la población mexicana ha sido vacunada con la fórmula rusa Sputnik V, esto les podría complicar la entrada a Estados unidos debido a los nuevos protocolos de entrada.

Por ello el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recordó que esta inyección ya ha sido aplicada en más de 60 países. Señaló que lo anterior se debe a que al inicio de la firma de tratados para adquirir este tipo de medicamentos, no había suficientes medicamentos de las laboratorios Pfizer, Moderna o AstraZeneca, por lo que resultaban más accesibles.

Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud, a través de la investigadora Soumya Swaminathan, señaló que Sputnik V podría recibir la aprobación de emergencia para finales de este año. Para esto, investigadores de la organización visitarán los laboratorios donde se produce y envasa la inyección para verificar su proceso.

“Si los documentos se firman en los próximos días, después de lo cual se reanudará la evaluación, es altamente probable que la inspección también tenga lugar para finales de año y el proceso se completaría”, detalló.

Incluso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), ha autorizado a las personas obtener una dosis de refuerzo diferente a la de su vacuna contra la COVID-19. Por lo cual, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de Rusia) ha reiterado que el enfoque de tipo heteróloga iniciado por Sputnik V, es similar al que se plantea con esta opción.

BREAKING: @WHO confirmed Sputnik V pre-qualification process is on track and entering its final stage. A group of WHO inspectors is due to visit Russia shortly to round up all necessary inspections & paperwork on #SputnikV, one of the world’s safest & most efficient vaccines. pic.twitter.com/In48juFhM3

— Sputnik V (@sputnikvaccine) October 20, 2021