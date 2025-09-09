Así celebrará Valle de Bravo el Grito de Independencia el 15 de septiembre

El Grito de Independencia es uno de los momentos más esperados del año en México, y en 2025, Valle de Bravo prepara una celebración especial que mezcla tradición, música y un entorno natural único. Este Pueblo Mágico, famoso por su lago, montañas y calles coloniales, se convierte en el escenario perfecto para vivir las fiestas patrias con toda la energía y el orgullo nacional.

Una noche de tradición y fiesta

El 15 de septiembre, la celebración tendrá como epicentro el Palacio Municipal de Valle de Bravo, donde se realizarán los honores a la Bandera y el acto protocolario encabezado por la Presidenta Municipal, Michelle Núñez Ponce. En el momento cumbre, se dará el tradicional “¡Viva México!” acompañado del repique de campanas y un espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminarán el cielo.

Después del acto cívico, la plaza se llenará de música con mariachi, danzas folclóricas y un ambiente de verbena popular. Se espera la participación de artistas sorpresa que convertirán la velada en un concierto masivo. Se estima la asistencia de más de 11 mil personas, lo que confirma la magnitud de este festejo en el corazón del Estado de México.

El desfile del 16 de septiembre

La fiesta continuará el día siguiente con el Desfile Cívico Municipal, que recorrerá las principales calles del centro histórico. Participarán instituciones educativas, agrupaciones culturales y cuerpos de seguridad. Carros alegóricos y contingentes estudiantiles darán vida a un evento que celebra la identidad nacional en un marco de comunidad y orgullo patrio.

Para garantizar un ambiente seguro, se activará el Operativo Fiestas Patrias, coordinado entre la Policía Municipal, la SEDENA, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, con el objetivo de mantener saldo blanco durante las celebraciones.

Qué hacer en Valle de Bravo antes del Grito

Aprovechar la visita a Valle de Bravo en estas fechas es una gran oportunidad para disfrutar de sus atractivos. El lago es un punto imperdible: puedes dar un paseo en lancha, practicar kayak o simplemente contemplar la vista desde sus miradores. Para los amantes de la aventura, el parapente, el senderismo y el ciclismo de montaña ofrecen experiencias únicas en un entorno natural privilegiado.

Si prefieres un plan más tranquilo, las calles coloniales invitan a recorrer mercados, plazas y templos históricos. También destacan atractivos naturales como la Cascada Velo de Novia, el Santuario Piedra Herrada o el Mirador La Peña. Y para cerrar la experiencia, nada mejor que probar la gastronomía local, con antojitos como la cecina, la barbacoa y las tradicionales campechanas.

Gracias a su cercanía con la Ciudad de México, su atmósfera pintoresca y su vibrante vida cultural, Valle de Bravo se consolida como uno de los destinos más atractivos para celebrar el Grito de Independencia. Aquí, la historia, la música y la naturaleza se combinan en una experiencia única que cada año atrae a miles de visitantes en busca de tradición y orgullo mexicano.