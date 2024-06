Anaheim, destino ideal para familias mexicanas, se promueve en CDMX

Comparte este contenido

Visit Anaheim llegó a la Ciudad de México para promover atracciones, parques y hoteles de primer nivel, presentándose como un destino divertido y totalmente familiar. Esto en un desayuno con Carlos Allende, director de Travel Trade en GMS; y Pepe Ávila, Vice President, Tourism & Partnership at Visit Anaheim.

“Anaheim es hablar de diversión, de entretenimiento, pero también de deportes, gastronomía y cultura”, dijo Allende al comenzar. “Agradecemos muchísimo el interés que hay justamente por este lugar que es muy familiar para todos los mexicanos, es uno de los principales, la joya de la corona de California”.

“Vengo a hablar no de un lugar, si no de mi casa desde hace 20 años, donde claro que yo juego y me divierto”, agregó Ávila.

Anaheim, en el corazón del sur de California, es el lugar ideal para comenzar tu viaje y explorar toda la región. Tiene una ubicación estratégica y una excelente conectividad, llegar a Anaheim es sencillo gracias a los diversos aeropuertos y opciones de transporte disponibles.

Los mexicanos pueden llegar a través de Tijuana por CBX, después tomar el tren o rentar un auto. También por el Aeropuerto de Los Ángeles. Esta ciudad no solo es fácil de alcanzar, sino que ofrece una amplia gama de alojamientos con tarifas competitivas, permitiendo a los visitantes disfrutar de una estadía prolongada y aprovechar al máximo sus vacaciones.

¿Qué hacer en Anaheim?

Durante la presentación, se enfatizó la variedad de experiencias que Anaheim tiene para ofrecer. Desde los icónicos parques temáticos de Disney, que cuentan con promociones especiales y eventos únicos como el Pixar Fest, hasta otras atracciones cercanas como Warner Brothers, el Acuario del Pacífico y los Universal Studios, todas a menos de una hora de distancia.

Además, aquí encontrarás lugares emblemáticos como el Anaheim Packing House, un mercado gastronómico ubicado en un edificio histórico, y Center Street, que tiene una diversidad de restaurantes y bares temáticos, brindan a los visitantes una oferta gastronómica incomparable. Para los amantes de la cerveza, Anaheim cuenta con más de 20 cervecerías artesanales, y los restaurantes de alta cocina, como The Ranch.

Para aquellos que buscan aventuras más allá de la ciudad, Anaheim también es la puerta de entrada a destinos fascinantes como la Isla de Catalina y Newport Beach, donde se puede disfrutar de un Tiki Bar flotante. Además, la oferta de entretenimiento incluye el Flight Deck, un simulador de vuelo, y los espectáculos en el Honda Center, donde se presentarán artistas de renombre como Jennifer López y Janet Jackson.

La promoción de Anaheim no se limita solo a sus atracciones y gastronomía. Las terrazas de los hoteles tienen vistas espectaculares de los fuegos artificiales de Disney, creando un ambiente romántico ideal para parejas. Además, la temporada de festivales culinarios y las celebraciones navideñas transforman la ciudad en un destino mágico durante todo el año.

Delegación Visit Anaheim en México

Estuvieron presentes Jennifer Reihl, Area Director Sales de Residence Inn by Marriott Anaheim Resort; Austin Dix, Sales Manager de Sonesta ES Suites Anaheim Resort Area; Charlene Shaw, Area Director of Sales de Clementine Hotel & Suites Anaheim; Carolina Basora, Director of Sales & Marketing de Anaheim Portofino Inn & Suites; Cyntria Ordyke, director of Sales & Marketing de The Westin Anaheim Resort; Regina Osuna, Training Specialist para América Latina con base en Ciudad de México de Disney Destinations, y más destacadas personalidades.

Además, Osuna recordó que en este momento tienen una mega promoción para Disneyland: “Desde ya, lanzamos una oferta exclusiva para Disneyland: entradas de tres días, un parque por día. Esta promoción es válida del 10 de junio al 26 de septiembre de este año. Con esta oferta, los boletos para niños estarán disponibles por $50 dólares al día, lo cual es una oportunidad que no veíamos desde hace mucho tiempo. A partir de los 10 años, los niños se consideran adultos, y los boletos para adultos se venderán desde $80 dólares al día. Es una promoción increíble que no querrán perderse. ¡Aprovechen esta oferta para disfrutar al máximo de nuestros parques temáticos!”.