Acción de gracias suele elevar el requerimiento de todos los transportes en Estados Unidos. Por ello, Amtrak se prepara para la gran apuesta, pues espera romper su récord de 2025, año en que registraron más de 1,2 millones de traslados, casi un 6 % por encima de 2024.

Para responder a la alta exigencia añadirá vagones al Northeast Regional del 20 al 30 de noviembre y sumará dos idas y vueltas extra entre Washington Union Station y New York Penn Station el 24-25 y el 28-29 de noviembre.

La oferta premium también se verá reforzada con 15 trenes Acela NextGen en servicio. Así que si buscas comodidad y puntualidad para Thanksgiving, reserva ya para asegurar asientos y tarifas competitivas.