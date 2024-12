Air New Zealand lleva la magia de la Navidad a los cielos

Este diciembre, Air New Zealand sorprende a sus pasajeros con la campaña Let the Magic Find You This Christmas, una iniciativa que transforma los vuelos en una experiencia festiva inolvidable. La aerolínea busca transmitir el espíritu navideño a miles de viajeros mientras cruzan los cielos.

La historia central de la campaña sigue a una familia que, al volar el 24 de diciembre hacia Aotearoa (Nueva Zelanda), teme perder la celebración de Navidad debido al cambio de zona horaria. Sin embargo, la tripulación convierte la cabina en un verdadero paraíso navideño, lleno de decoraciones, dulces temáticos y hasta botitas colgadas.

Grace Blewitt, jefa de marca de la línea aérea, señaló que esta campaña refleja el compromiso por crear momentos únicos a bordo. “Sabemos que perder un día mientras viajas, especialmente en Navidad, puede ser difícil. Nuestro equipo está dedicado a crear vivencias memorables para nuestros pasajeros, añadiendo ese toque especial de manaaki (hospitalidad) que nos distingue».

A lo largo de diciembre, los vuelos ofrecerán detalles festivos para todos sus clientes. Entre las sorpresas se incluyen dulces con sabor a bastón de caramelo, cubiertas navideñas en los reposacabezas, manteles con diseños festivos y, en vuelos Koru Hour, bocadillos como pretzels y bark de bastón de caramelo acompañados de vinos premium.

Puede interesarte…

La aerolínea invita a los interesados a sumarse a esta experiencia única y disfrutar de la Navidad desde el cielo. Si planeas visitar Nueva Zelanda este diciembre, prepárate para un viaje lleno de magia y espíritu navideño con Air New Zealand.