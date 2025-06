Air India: accidente en vuelo con destino Londres deja víctimas de varios países

El vuelo AI 171 de Air India, con ruta de Ahmedabad a Londres-Gatwick, sufrió un accidente poco después del despegue el jueves por la mañana. La aeronave, un Boeing 787-8 con 242 personas a bordo —230 pasajeros y 12 tripulantes— cayó sobre una zona residencial de la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de India, generando múltiples víctimas tanto dentro del avión como en tierra.

El accidente ocurrió cerca del B.J. Medical College, una institución con alta afluencia durante el horario de almuerzo. Partes del avión impactaron directamente sobre el comedor estudiantil. Según informó Divyansh Singh, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Médicas de Toda la India, al menos cinco estudiantes de medicina murieron y cerca de 50 personas resultaron heridas.

Entre los pasajeros, se identificaron 169 ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense. Las autoridades trasladaron a los heridos a hospitales cercanos, donde varios permanecen en estado crítico, principalmente de los que estaban en tierra.

Air India confirms that flight AI171, from Ahmedabad to London Gatwick, was involved in an accident today after take-off.

The flight, which departed from Ahmedabad at 1338 hrs, was carrying 242 passengers and crew members on board the Boeing 787-8 aircraft. Of these, 169 are…

— Air India (@airindia) June 12, 2025