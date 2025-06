Actividades para vivir un verano inolvidable en el Rockefeller Center en Nueva York

El verano en Nueva York ofrece experiencias variadas, y el Rockefeller Center se presenta como un destino central para quienes buscan actividades familiares. Este complejo en Midtown Manhattan prepara una agenda completa con opciones para todas las edades. El objetivo es proporcionar un espacio de descubrimiento y alegría.

Una de las primeras paradas para una visita en el Rockefeller Center es Top of the Rock. Aquí se accede a una vista de 360 grados de la ciudad de Nueva York. Desde 70 pisos de altura, los visitantes observan el paisaje urbano. El lugar incluye exhibiciones interactivas. También presenta dos nuevas experiencias: Skylift, una plataforma de cristal que eleva al visitante, y The Beam, donde se puede simular la pose de los trabajadores de 1932. Los fines de semana de verano, los niños tienen acceso a entretenimiento sin costo adicional con la entrada, como pintacaritas o arte con globos. El restaurante The Weather Room ofrece opciones de comida.

Para los niños entre 6 y 11 años, ofrece el Tour Rockefeller Center Jr. Este recorrido a pie se realiza los fines de semana. Guías expertos comparten historias y datos interesantes sobre el Centro. Se incluyen actividades prácticas. La duración es de una hora. El tour combina educación y actividad física.

La oferta gastronómica es variada. Se encuentran opciones para todos los gustos, desde un almuerzo al aire libre en Jupiter, con vista a la ciudad, hasta un sándwich de queso a la plancha en Potbelly. El restaurante 5 Acres ofrece un menú infantil que incluye postre. Para algo rápido, Ace’s Pizza sirve rebanadas de pizza y Bill’s Bar & Burger ofrece malteadas. También hay opciones como los bagels de Black Seed Bagels, los tacos de Puya o los productos de panadería de Breads Bakery.

Las tiendas del Rockefeller Center brindan una experiencia de compra diferente. En FAO Schwarz, la juguetería, se encuentra el restaurante temático Jellycat Diner. La tienda LEGO permite crear minifiguras o hacer retratos de mosaico. En Nintendo NY, los fans de videojuegos encuentran un espacio dedicado. McNally Jackson es una librería que organiza cuentacuentos para niños los fines de semana. Estas tiendas son destinos para toda la familia.

El Rockefeller Center tiene una historia de más de 90 años. Continúa como un ícono de Midtown Manhattan. Ofrece arte, jardines en azoteas y presentaciones en vivo. Es un destino para el verano en Nueva York. Cuenta con facilidades de acceso para carriolas, personal multilingüe y eventos los fines de semana. Esto garantiza una visita cómoda y memorable. Para planificar la visita, se puede consultar el sitio web oficial.