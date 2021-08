ACI lanza guía para ayudar a aeropuertos a recuperarse de la pandemia  

El Airports Council International (ACI) World ha publicado una guía actualizada que permitirá a los aeropuertos reactivarse de la pandemia de COVID-19 y de su impacto en las operaciones. Esto debido a que la industria ya se encuentra en un punto en el cual se le puede pensar en una recuperación a largo plazo.

ACI no sólo ha renovado su guía sobre las medidas operativas, de sanidad y eficiencias que se pueden introducir para respaldar los viajes seguros, ya que también se ha agregado un apartado que incluye información sobre pases de salud y vacunas, así como la gestión de riesgos, cuidando en todo momento a los recursos humanos, que debe ser el elemento más protegido.

“Durante los últimos 15 meses, ACI ha trabajado con gobiernos, organizaciones internacionales y socios del sector para abordar las preocupaciones de la industria de la aviación en un esfuerzo por mitigar los efectos de la pandemia y regresar a un negocio próspero y dinámico”, dijo el director general Mundial de ACI, Luis Felipe de Oliveira.

“Los aeropuertos han demostrado una capacidad de recuperación e ingenio considerables en el desarrollo de procedimientos para ayudar a los pasajeros a sentirse seguros. Hemos promovido los intereses de los aeródromos en la comunidad global, que va mucho más allá de la aviación. Esta guía es un claro ejemplo del compromiso compartido con la salud, la seguridad y la experiencia del cliente”.

ACI World espera que la reactivación se lleve a cabo en fases:

“Con el despliegue de las vacunas en todo el mundo y la relajación de las restricciones de viaje, tenemos que retomar operaciones”, dijo Luis Felipe de Oliveira. “La guía actualizada ayudará a los aeropuertos a aprovechar el momento. Cubre todos los aspectos de la gestión para auxiliar a los operadores aeroportuarios a elegir e implementar las medidas que podrían ser apropiadas de acuerdo con las circunstancias locales”.

La guía está disponible aquí.

To further foster and assist industry recovery, ACI World has published updated free guidance covering all aspects of airport management and operation to help them choose and implement measures appropriate to local circumstances.https://t.co/jmTdSPSV4f pic.twitter.com/GmTlrJSA4m

— ACI World (@ACIWorld) August 2, 2021