5 mercados navideños codiciados en Europa

Ante la inminente llegada del fin de año las travesías se orientan hacia destinos más fríos en el deseo de experiencias que tengan el sello de la Navidad y nada más típico que un mercado navideño para iniciar la planeación.

La demanda de vivencias ha logrado que se conviertan en los más solicitados de la temporada. Destinia reporta que las reservas, gracias a los mercados navideños europeos, para noviembre y diciembre han crecido un 34 % en relación con el ejercicio anterior. Esta cifra confirma que el viajero de hoy busca reconectar con la tradición, la artesanía local y el espíritu festivo a través de escapadas de alto valor añadido.

Experiencias la clave

Una prueba más de que las aventuras son un motor de reservas. Las cifras del informe Fall Travel Beats Survey de Tripadvisor, revelan que un 74 % de los trotamundos planean incorporar experiencias en el itinerario y un 65 % las toma como el eje principal al momento de seleccionar el destino.

Los preferidos de 2026

Te invito a conocer cinco mercados navideños que se encuentran en el top of mind por sus atributos muy especiales y que podrían ser la elección perfecta:

1- Christkindlesmarkt, Nuerember

Coronado como el “mejor mercado navideño del mundo para 2026”, por Christmas Tree World, debido a su popularidad con más de 800 mil búsquedas en Google.

Peculiaridades: Data de 1678, aunque en el siglo XVII vendía productos domésticos. Tras la reforma protestante que impulsó la tradición de entregar regalos a los niños en Nochebuena, transformó su oferta a juguetes y obsequios.

Atractivos: Prohíbe la venta de artículos de plástico en serie, por lo que encontrarás maravillosa artesanía local hecha a mano. Compra Zwetschgenmänle, figuras elaboradas con ciruelas pasas, higos y nueces, o prueba el Elisenlebkuchen con especias.

2- Târgul de Crăciun de la Craiova

Considerado un mercado emergente, recibió 142 mil votos, por lo que se hizo acreedor al título de “mejor mercado navideño de Europa para 2026”, según Best Destinations.

Peculiaridades: Su área de 280 mil m² es parte de su éxito. Este año tendrá como temática “El reino de los elfos”.

Atractivos: Sus atracciones principales son el trineo volador de Papá Noel, considerado el más alto de Europa del este. Además, de un encantador árbol de Navidad atravesado por un trenecito con regalos en la Piața Mihai Viteazul; la tierra de Papá Noel te espera en el Teatrul Național, pista de patinaje y la noria.

3- Christkindelsmärik, Estrasburgo

Uno de los más antiguos del mundo. Ubicado en la llamada “capital de la Navidad”, ha presentado un aumento en las reservas invernales. Tripadvisor informa que a pesar del furor, los precios de alojamiento disminuyeron un 39 %.

Peculiaridades: Tuvo un predecesor llamado Klausemärik, que vendía dulces y juguetes en la festividad de San Nicolás. En 1570 el padre protestante Johannes Flinner criticó la práctica por considerarla papista y propuso que fuera el Cristo Niño, Christkindel quien asumiera el rol y se autorizó a los comerciantes a instalar un mercado tres días antes de la fecha dando lugar al Christkindelsmärk, considerado uno de los más antiguos.

Atractivos: 300 chalets repartidos por las plazas históricas que rodean la catedral de Notre-Dame con un enorme árbol de Navidad en la plaza Kléber. Prueba las Bredle, unas galletas navideñas especiadas.

4- Advent Bazilika, Budapest

El incremento de reservas, es un indicador de que se ha convertido en un favorito. Lo mejor, es una opción más asequible en cuanto a hospedaje, pues es posible encontrar tarifas de €23 euros por persona y noche.

Peculiaridades: Apenas tiene 16 años. Sin embargo, es emblemático porque en 2019 fue nombrado por primera vez “el mercado navideño más bello de Europa» y en 2024 fue votado como “el mejor mercado navideño de todos los tiempos” de European Best Destinations.

Atractivos: Un espectáculo de proyección de luces 3D sobre la fachada de la basílica de San Esteban. Alberga más de 100 puestos de artesanía húngara y un árbol de Navidad de casi 12 m. Prueba el kürtőskalács, conocido como pastel chimenea.

5- Winter Wonderland de Nottingham, Reino Unido

Emerge en una zona compacta en Old Market Square, pero concentra una gran cantidad de atracciones.

Peculiaridades: Apenas celebra su vigésima aparición; en 2019 fue clasificado por la revista Vogue como “el mejor mercado navideño del Reino Unido”, superando al de Hyde Park, Birmingham y Mánchester.

Atractivos: La estrella es Sky Skate, una pista de hielo suspendida sobre el mercado, única en Europa; también tiene una a nivel del suelo y una zona dedicada a los pequeños. Su Ice Bar, cambia de temática cada año e incluye dos bebidas y préstamo de guantes. Su Observation Wheel brinda vistas panorámicas de la ciudad.