¡Fanáticos de la cerveza! Budweiser pone la primera ronda

Si vives en Estados Unidos y te encanta la cerveza, corre por tu Budweiser gratis. Eso sí, no olvides enviar primero tu comprobante de vacunación ante COVID-19 porque es el requisito.

Se trata de una iniciativa por parte de la compañía lanzada vía sus redes sociales, con un video un tanto emotivo que dice: “No podemos esperar para ver a nuestros amigos, pero cuando lo hagamos, que sea de manera segura. La primera ronda va por nuestra cuenta si has sido vacunado”.

Welcome back, Buds.

Get a round on us when you show you’ve been vaccinated at https://t.co/o34HFqGtID pic.twitter.com/KCUbnsqlCR

— Budweiser (@budweiserusa) April 15, 2021