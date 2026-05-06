¿Qué hay en la exposición de Estampas Monumentales en Paseo de la Reforma?

La exposición de Estampas Monumentales ya se instaló en Paseo de la Reforma y se suma a las actividades previas al Mundial de Fútbol 2026. Esta muestra abrió el 3 de mayo y permanecerá disponible hasta el 31 del mismo mes, con acceso libre para todo el público.

Ubicada a la altura de Torre Mayor, cerca del Metro Chapultepec, la exposición de Estampas Monumentales presenta 15 piezas de gran formato dedicadas a figuras históricas del futbol. Entre los jugadores representados se encuentran Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, Hugo Sánchez y Ronaldo.

¿Cómo es la exposición de Estampas Monumentales?

Cada pieza mide cerca de tres metros de altura. En la parte frontal se observa la imagen del futbolista, mientras que en la parte trasera se incluyen referencias visuales a distintas Copas del Mundo, desde 1970 hasta 2026.

La exposición de Estampas Monumentales se encuentra en un espacio abierto, lo que permite visitarla en cualquier momento del día. Al tratarse de una muestra al aire libre, el recorrido se adapta al ritmo de cada visitante.

Además, el montaje permite tomar fotografías junto a las piezas, lo que ha convertido este punto en un espacio atractivo para quienes recorren Reforma.

Una antesala rumbo al Mundial 2026

La exposición de Estampas Monumentales forma parte del ambiente previo al Mundial FIFA que se vivirá en la Ciudad de México. Este tipo de iniciativas busca acercar el futbol a espacios públicos y generar interacción con visitantes locales y turistas.

Como parte de estas actividades, también se contempla la realización de la ola más grande del mundo el 31 de mayo, un evento que recorrerá Paseo de la Reforma hasta el Zócalo.

El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana disputará uno de los primeros partidos del torneo.

Un plan sin costo en la ciudad, ofrece una opción relacionada con el fútbol en uno de los corredores más transitados de la capital.