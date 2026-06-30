3 gigantes del turismo

El ecosistema global de agencias de viajes se transforma aceleradamente gracias a la digitalización. Descubre las tres potencias que lideran la industria y que han logrado integrar a la IA como una herramienta que agiliza procesos.

Los viajes viven una era dorada impulsada por soluciones automatizadas. El listado anual de Travel Weekly para 2026 muestra que por segundo año consecutivo, las ventas anuales globales de $125 millones de dólares se mantuvieron, aunque 72 empresas superaron la cifra. Mientras que un récord de 27 empresas reportaron más de $1 mil millones de dólares en ventas en 2025.

Integración de IA, la clave

El gran catalizador de este fenómeno ha sido la inversión en inteligencia artificial generativa y de agentes. Esta tecnología estratégica no solo optimiza el rendimiento interno de las empresas, sino que permite a los asesores concentrarse en atender demandas complejas de los clientes de alto valor, antes, durante y después de sus travesías llevando el negocio a un nuevo nivel competitivo.

Listado poderoso

Para ingresar al ranking de Travel Weekly, las agencias debieron registrar un mínimo de $125 millones de dólares en ventas brutas globales en el 2025 y generar al menos el 15 % de ese volumen en Estados Unidos. La auditoría final no solo evaluó los ingresos, sino también la estructura corporativa, el porcentaje de ventas vacacionales versus corporativas y sus recientes innovaciones tecnológicas.

Para entender hacia dónde se dirige el sector, basta con mirar a los tres titanes que lideran el mercado global, quienes han logrado transacciones digitales fluidas y atención personalizada para consolidar su poder comercial.

Asistencia a la vanguardia

Booking Holdings se consolida firmemente en la cima del sector con ventas espectaculares de $186 mil 100 millones de dólares durante el año pasado. El consorcio, que opera marcas globales como Booking.com, Priceline, Agoda y Kayak, incrementó su facturación en 20 mil millones de dólares frente al ejercicio anterior.

Su éxito radica en liderar la adopción de herramientas inteligentes en servicio al cliente, búsqueda, descubrimiento, planificación de viajes, destacando innovaciones como “Penny”, el asistente de reservas de Priceline, además del AI Trip Planner y los filtros inteligentes que transforman el interés de alojamiento en booking.com y Concierge de OpenTable.

A la alza

Expedia Group defiende con solidez el segundo puesto mundial al registrar ventas por $119 mil 600 millones de dólares, superando su récord previo de $110 mil 920 millones de dólares. La compañía que cotiza en bolsa mantiene su relevancia mediante firmas consolidadas como Expedia, Hotels.com, Vrbo, Orbitz, Travelocity y Trivago, entre otras.

Liderazgo en viajes corporativos

American Express Global Business Travel retiene la tercera posición de la lista con una facturación de $36 mil 300 millones de dólares y logró un valor total de $3 mil 300 millones de dólares en nuevos clientes, manteniendo una tasa de retención del 96 %. A pesar de la brecha respecto al segundo lugar, la firma destaca en el mercado tras ser adquirida por Long Lake Management por $6 mil 300 millones de dólares. Reconocida por Forbes debido a su excelente cultura empresarial.