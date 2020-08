Sello Safe Travels ¡para 35 empresas! de Puerto Morelos

View this post on Instagram

⁣ [🇺🇸] On one of her travel days in 𝗣𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗹𝗼𝘀, @fionnuala16 got up very early and was able to take a picture of this 𝘄𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗳𝘂𝗹 #sunrise, which is a daily sight to the delight of those who visit this gem of the @Mexican.Caribbean. ⁣⁣ ⁣⁣ 𝗥𝗮𝗶𝘀𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗵𝗮𝗻𝗱 if you also want a photo like this in your album! 🙋🏾‍♂️📸⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ [🇲🇽] En uno de sus días de viaje en #PuertoMorelos, @fionnuala16 se levantó muy temprano y tuvo la fortuna de capturar en una fotografía este 𝗺𝗮𝗿𝗮𝘃𝗶𝗹𝗹𝗼𝘀𝗼 𝗮𝗺𝗮𝗻𝗲𝗰𝗲𝗿, que aparece todos los días en el horizonte para deleite de los visitantes de esta gema del @VisitCaribeMexicano.⁣⁣ ⁣⁣ ¡𝗟𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼 si también quieres una foto así en tu archivo! 🙋🏼‍♀️📸⁣⁣ ⁣ ⁣ ⁣⁣ #MexicanCaribbean #CaribeMexicano